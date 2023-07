Dobrá správa z Raja, legendárnu lanovku chcú spustiť od augusta. S trojročným meškaním

Miestni: Neuveríme, kým nepôjde.

DEDINKY. „Možno prvého augusta, ale ktorý rok, to netušíme,” smejú sa obyvatelia Dediniek pri tradičnej otázke, kedy sa spúšťa lanovka na Geravy.

Legendárna jednosedačková lanovka mala byť hotová už v roku 2020.

Jej štart zabrzdili obmedzenia spojené s koronavírusom, financie a vo finále oficiálne povolenia.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Prípravy v plnom prúde

Je stred letnej sezóny a lanovka sa prekvapivo točí. Zatiaľ bez turistov, no podľa miestnych ide o neklamný znak, že sme pár dní od oficiálneho spustenia.

Naposledy sa na takmer dva kilometre dlhej trase viezli turisti v roku 2011.

Technické vybavenie už po rokoch nezodpovedalo bezpečnostným požiadavkám a predpisom Európskej únie.

Modernizáciu si vypýtal hnací motor lanovej dráhy aj riadiaca časť.

Pri východzej stanici sa kosí, bufet sa pripravuje na prvých turistov.

„V utorok by sme mali otvárať,“ vraví personál. „U Pelleho už je objednané slávnostné občerstvenie, príde aj župan,“ ukazujú na pár metrov vzdialenú reštauráciu.

Nie všetci však veria, že sa to podarí.

Lanovka a jej spustenie je aj témou štamgastov pred jedinou predajňou potravín v obci.

„Uverím, až keď to na vlastné oči uvidím. Každý rok sa hovorí, že sa ide spustiť a zatiaľ nič. Vraj ešte stále chýbajú nejaké papiere, či sa to naozaj stihne do utorka, nemusí byť ešte isté,“ debatujú domáci.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Lanovka na Geravy je už len krok od spustenia. Čaká sa na posledné stanovisko Čítajte

Stálo sa v radoch

Prevádzku lanovky spustili v roku 1970, kedysi bola považovaná za jednu z najkrajších v Československu.

Turisti na ňu stáli v rade, vyvezenie sa na vápencovú planinu trvalo približne 20 minút.

Pamätníci spomínajú, že detský lístok stál tri koruny a spiatočný šesť. Pred koncom prevádzky vyšla jedna jazda na 3 eurá, obojsmerný lístok na 5 eur.

Lanovku stavali tri roky a to bez vrtuľníka. Na takmer dvojkilometrovej trase je 32 oporných stĺpov a prekonáva prevýšenie asi 200 metrov.

Trasa vedie cez tri kopce a pre vlnitý terén nevidno z jednej stanice do druhej.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Legendárna lanovka na Geravy zmeškala sezónu, turisti bombardujú starostu Čítajte

Obec: Na 99 percent

Starosta Dediniek Milan Červenka (nezávislý) musí už niekoľko sezón turistom i novinárom vysvetľovať, prečo lanovka stále nejde.

Korzáru však v piatok potvrdil, že obec už má v rukách čerstvé kolaudačné rozhodnutie.

„Stále ešte doťahujeme niektoré dokumenty, dúfam, že sa nám to podarí. Funkčná je, spustiteľná je, s tým problém nebude. Akurát sme dostali kolaudačné rozhodnutie, potrebujeme ešte povolenie na prevádzku a licenciu. Chceli by sme, aby nám to vydali do utorka, ak sa to podarí, nie je problém.“

Prvý deň by chcela obec púšťať turistov zadarmo.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Už máte účet? Prihláste sa Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Odomknite článok za pár sekúnd cez SMS predplatné za 4 € každé 4 týždne. Pošlite SMS s textom C9VS9 M9VS9 na číslo 8787. Zásadami OOÚ. Zaplatením potvrdíte oboznámenie sa s VOP