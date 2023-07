Neuniesol rozchod. Po vyhrážkach smrťou polial ženu horľavinou a chcel ju zapáliť

Obvinili ho zo zločinu a dvoch prečinov.

ROŽŇAVA. Pacienti v čakárni pred jednou z ambulancií v meste Rožňava boli v stredu svedkami toho, čoho asi ešte nikdy.

Ako informovala polícia, 53-ročný muž po tom, čo ukončil spoločný partnerský život s 37-ročnou ženou, v poslednej dobe na rôznych miestach proti jej vôli opakovane vyhľadával jej osobnú blízkosť.

Na horľavú látku hodil cigaretu aj zápalky

"Vyústilo to v stredu do vyhrážok smrťou pred budovou a v budove zdravotníckeho zariadenia, kde ženu postriekal neznámou horľavou látkou do oblasti hlavy a rôznych častí tela. Žena v obave o svoj život vbehla do čakárne pred ambulanciou. Muž pred čakárňou horľavou látkou postriekal aj príbuznú ženy a látku vylial na dvere čakárne i podlahu," priniesla v piatok polícia podrobnosti k prípadu.

Muž potom v úmysle poškodiť zdravie týmto osobám sa snažil hodiť zapálenú cigaretu do čakárne a zápalkami, ktoré mal pri sebe, iniciovať zapálenie horľavej látky.

Našťastie sa mu to nepodarilo, pretože mu v tom zabránili duchaprítomní ľudia v čakárni aj poškodená žena.

Liečenie do troch dní

"Muž však horľavou látkou postriekal aj ďalšieho ženinho príbuzného do oblastí očí, ktorý stál pred vchodom do budovy ambulancie. Rovnako sa snažil iniciovať zapálenie, čo sa mu ani v tomto prípade nepodarilo. Látkou polial prednú kapotu osobného motorového vozidla Volkswagen Passat. Keďže sa mu ani v tomto prípade zapálenie nepodarilo, z miesta chcel ujsť," pokračuje hovorkyňa košickej polície Lenka Ivanová.

Ďaleko však neušiel, lebo už o pár metrov „padol na náručia“ mužom zákona.

Tí ho obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia.

Poškodeným osobám spôsobil svojim konaním podľa predbežnej lekárskej správy zranenia s dobou liečenia do troch dní.

Škoda na majetku v čakárni pred ambulanciou bola vyčíslená na 100 eur.

Možno skončí vo väzbe

"Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Rožňave po ukončení obhliadky miesta činu začal trestné stíhanie a po potrebných procesných úkonov Rožňavčana obvinil zo zločinu ublíženia na zdraví, spáchaného v štádiu pokusu, v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania a z prečinu poškodzovania cudzej veci, spáchaného v štádiu pokusu," dodala Ivanová.

Rožňavský vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby.

Ak mu prokurátor vyhovie, o väzbe bude rozhodovať súd.