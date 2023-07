Ľudia hovorili, že tam nič nie je. Bratislava a zahraničie objavujú bájny región

Zmapovali socialistické umenie na Gemeri.

GEMER. Lívia Gažová, členka kolektívu Čierne diery, často chodí na Gemer. Vraví, že je to oblasť s veľmi špecifickou atmosférou.

„Niekto by povedal, že zaspatou alebo zasnenou, no pre mňa je veľmi príjemné sa tam vracať.“

Veľmi často sa tam podľa Gažovej dejú úplne náhodné veci a na každom rohu je možné zakopnúť o rôzne vrstvy histórie.

Napríklad v lese v poslednej dedine zrazu možno objaviť ruiny starého hámra, ktorý tam existuje úplne bez povšimnutia.

Ak by to bolo niekde pri Bratislave, podľa Gažovej tam už vedú náučné chodníky.

„Až sa čudujete, ako to tam môže byť takto bez povšimnutia, ale to je na tom autentické a krásne, že tie veci nie sú zmapované ani popísané. Je to však miesto, ktoré dnes možno aj vďaka nám objavujú ľudia z Bratislavy aj zo zahraničia.“

Tento rok aj vlani zaregistrovala komentáre ľudí, ako idú na „bájny Gemer“.

Oblasť má stále atmosféru niečoho pod závojom, hovorí Gažová.

Zákonná podpora umenia

Jej posledný počin z Gemera je v spolupráci s odborníčkou na umenie a univerzitnou pedagogičkou Gabrielou Garlatyovou z Technickej univerzity v Košiciach a študentom umenia Mátyásom Zagibom.

Architektka Lívia Gažová (zdroj: Archív LG)

V týchto dňoch je možné postupne ho vidieť v informačných centrách v mestách a obciach na Gemeri.

Ide o novú tlačenú mapu povojnového umenia vo verejnom priestore v okresoch Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava, na ktorej tím pracoval posledný rok.

Ľuďom je dostupná zdarma.

Na tieto tri mestá sa sústredí aj jedna strana mapy, pretože v nich je umenie viac koncentrované.

Neznamená to však, že v menších dedinách alebo mestách nie sú kvalitné umelecké objekty.

Gažová robila už podobné mapovanie v Piešťanoch, odkiaľ pochádza.

Dôležité je z jej pohľadu uvedomiť si, že povojnové umenie z obdobia socializmu sú často umelecké diela, ktoré sa stávali súčasťou architektúry alebo verejného priestoru.

„Fungovala k tomu aj zákonná podpora takzvanej Hlavy V., čiže určité percento z investície muselo ísť vždy na umenie. Aktivizovalo to umelcov a vďaka tomu vzniklo veľa diel. Aj na Gemeri je to veľmi vidno.“

Budova na periférii

Povojnové umenie tvoria rôzne mozaiky, reliéfy v interiéroch aj exteriéroch či samostatne stojace sochy.

Môžeme ho vidieť na námestiach alebo v sobášnych sieňach, školách, vo vestibuloch, plavárňach, obchodných domoch či v átriách.

Formou aj materiálmi je veľmi rôznorodé a keďže toto obdobie nebolo homogénne, Gažová s tímom zmapovala jeho rôzne podoby.

Jediné vymedzenie, s ktorým pracovali, boli roky, a tak sú v mape umelecké diela, ktoré vznikli v období od roku 1945 až 1989.

Ako príklad uvádza dielo na železničnej stanici v obci Lenartovce, ktorá je už zatvorená a schátraná, no je tam obrovský reliéf od keramikárky a sochárky Lýdie Čepkovej.

„Táto budova na periférii má jedno z najzaujímavejších diel, ktoré sme tu našli. Bolo to naozaj prekvapivé,“ opisuje Gažová.

