Obnova Krásnej Hôrky by mala byť dokončená načas. Projekt sa však môže predražiť

Prvých návštevníkov by chceli vítať o rok.

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE. Obnova Krásnej Hôrky v okrese Rožňava pokračuje podľa harmonogramu a dokončená by mala byť v stanovenom termíne.

Projekt zahŕňajúci rekonštrukciu hradu a výstavbu v podhradí sa však pre rast cien v stavebníctve môže predražiť o niekoľko miliónov eur.

Na utorňajšej tlačovej konferencii o tom po kontrolnom dni informovali ministerka kultúry Silvia Hroncová a riaditeľ Slovenského národného múzea (SNM) Branislav Panis.

Podľa ministerky stavebné práce na obnove hradu zatiaľ pokračujú podľa stanoveného časového harmonogramu.

„Najviac zničená požiarom bola horná časť, takže jej rekonštrukcia bude trvať najdlhšie. V najlepšom stave, čo sa týka pokroku stavebných prác, je stredná časť a aj dolná časť napreduje veľmi dobre. Pevne verím, že po rekonštrukcii sa Krásna Hôrka stane výkladnou skriňou múzejníctva," uviedla Hroncová s tým, že dokončenie rekonštrukčných prác sa očakáva na prelome rokov 2025 a 2026.

Obnova sa zrejme predraží

Obnovu hradu, ktorý v marci 2012 zdevastoval požiar, však pravdepodobne ovplyvní rast cien v oblasti stavebníctva.

„Za posledné tri roky rástli ceny stavebných materiálov, ale i prác o 15 až 30 percent. Predpokladáme, že rezerva, ktorú sme mali v projekte, nebude stačiť. Predbežne máme napočítané, že by to malo stáť o šesť miliónov eur viac. Ale v tejto chvíli je ešte predčasné hovoriť, potrebujeme ešte urobiť niektoré analýzy a niektoré veci dopočítať," skonštatoval Panis.

O navýšení sa podľa ministerky kultúry bude hovoriť aj na vláde, štát v minulosti na obnovu Krásnej Hôrky schválil takmer 35 miliónov eur.

Posun v rekonštrukčných prácach pozitívne hodnotí aj riaditeľ SNM, podľa ktorého hrad v súvislosti s obnovou čakajú v najbližších mesiacoch dôležité míľniky.

„Do konca septembra by sme mali požiadať o stavebné povolenie na ďalšiu etapu, je to jeden z prvých krokov, ktoré musíme urobiť, aby sme mohli začať verejné obstarávanie na horný hrad," priblížil Panis s tým, že obstarávanie týkajúce sa rekonštrukcie horného hradu chcú spustiť vo februári budúceho roka.

Prví návštevníci možno už o rok

Práce na obnove dolného hradu, časti stredného hradu a výstavby podhradia sa začali v auguste minulého roka.

Vysúťažený zhotoviteľ, spoločnosť MBM-Group, vzišiel z medzinárodného verejného obstarávania.

Časti dolného a stredného hradu by mal zhotoviteľ podľa zmluvy odovzdať do užívania do 18 mesiacov od prevzatia staveniska, všetky práce v rámci projektu majú byť ukončené do troch rokov.

Prvých návštevníkov chcú na hrade vítať budúci rok.

Pôvodný projekt sa rozšíril

V minulosti sa opakovane hovorilo aj o skorších termínoch opätovného sprístupnenia zrekonštruovaného hradu, podľa riaditeľa SNM však meškanie spôsobilo aj rozšírenie pôvodného projektu.

„Pôvodný projekt počítal len s obnovou hradu, rozšírili sme ho aj o všetky veci, ktoré sú potrebné, aby sme mohli hrad prevádzkovať. Začali sme uvažovať o tom, kadiaľ pôjdu cesty, kde budú parkovať autobusy, kde budú parkovať autá, kde si ľudia nájdu občerstvenie," vysvetlil Panis.

Súbežne s rekonštrukciou hradu sa uskutočňuje aj odborné ošetrenie zbierkových predmetov v reštaurátorských a konzervátorských ateliéroch.

„Každý jeden predmet, ktorý sa vráti na Krásnu Hôrku, prejde rukami reštaurátorov a konzervátorov. Veľká väčšina týchto predmetov je už ošetrená a je pripravená do nových expozícií," priblížila riaditeľka SNM - Múzeum Betliar Tímea Mátéová.

Ako dodala, ide približne o 4200 zbierkových predmetov, ktoré sú zatiaľ umiestnené v depozitároch múzea v Betliari.

