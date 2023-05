Nekúpte sa v Slanej, je tam priveľa arzénu. Europoslanec upozorňuje ministrov na haváriu

BRATISLAVA, NIŽNÁ SLANÁ. Europoslanec Michal Wiezik (PS) sa listom obracia na nového ministra životného prostredia Milana Chrenka a nového ministra hospodárstva Petra Dovhuna a žiada ich o spoluprácu pri riešení environmentálnej havárie na rieke Slaná.

Havária na Gemeri trvá už viac ako rok, no ako Wiezik uviedol, zodpovedné inštitúcie doposiaľ nepodnikli žiadne kroky a odvolávajú sa na nedostatok financií.

Do rieky Slaná stále vyteká nadlimitné množstvo nebezpečného znečistenia.

Informoval o tom v tlačovej správe asistent europoslanca Matej Bučko.

Europoslanec urobil merania v studniach a aj námatkové merania, ktoré preukázali kontamináciu.

„Tie potvrdili viacnásobné prekročenie limitov pre arzén v sedimentačných pasciach. Aj preto nikomu neodporúčam sa v Slanej toto leto kúpať,” hovorí Wiezik.

Na nových ministrov sa obracia s nádejou, že sa im podarí prekonať rezortizmus a vo svojich pozíciách urobia maximum pre efektívnu sanáciu rieky Slaná.

„Do dnešného dňa nebolo napriek schváleniu realizované čistenie sedimentov vo forme tzv. “okrových pascí”, kde malo následne dôjsť k odsávaniu kontaminovaných sedimentov z rieky. Taktiež neboli realizované akreditované odbery sedimentov v toku s následným hydrogeologickým prieskumom,” vysvetľuje Wiezik.

Dodal, že opakovane apeloval na bývalého ministra životného prostredia Jána Budaja (Demokrati), na predstaviteľov ministerstva hospodárstva a zodpovedné úrady.

Wiezik konštatoval, že apely na kompetentných sa do veľkej miery vyhli účinku.

