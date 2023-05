Byty v pamiatke sú bez vody, na dvore majú latrínu. Posledný mohykán odišiel pred rokom

Chcú ich prenajímať aj Bratislavčanom.

BETLIAR. Ak zavíta turista do obce Betliar a jej okolia v Rožňavskom okrese, zväčša je jeho jedinou destináciou andrássyovský kaštieľ.

Jeho zbierky či park sú úžasné, ale to je len jedna časť príbehu. Lebo Betliar, to sú aj bane, to je aj železo.

Na úpätí masívu vrchu Turecká pri rieke Slaná bývala kedysi vysoká pec a železiareň.

Ako pozostatky na priemysel stále stoja dva krásne bytové domy zamestnancov Rimamuránsko-šalgótarjánskej železiarskej účastinnej spoločnosti.

Cenná industriálna stavba

„Často chodíme na Gemer. Vedeli sme, že sú tam tieto pamiatky po železiarstve. Vedľa seba stoja dva bytové domy, v jednom z nich býva náš kamarát, ktorý sa podieľal aj obnove kultúrneho centra Kláštor v Rožňave. Preto sme túto lokalitu poznali aj cez neho,“ hovorí Lívia Gažová (31), architektka a členka združenia Čierne diery.

Príležitosť spolupodieľať sa na záchrane kultúrneho dedičstva Gemera hľadali aktívne.

„Našla som inzerát, že sa jeden z tých bytov predával, tak sme ho kúpili a oslovili aj majiteľov ostatných bytov. Takýchto obytných domov, ktoré patria k industriálnej histórii, je na Slovensku dosť málo. Preto je tá stavba sama osebe výnimočná. Podobná sa možno nachádza iba vo Vaľkovni alebo na Železníku. Pochádzajú z obdobia, keď architektúra mimo miest mala skôr vidiecky ráz. Tu ide o poschodový bytový dom mestského typu.“

Starý, ale prekvapivo zachovalý

