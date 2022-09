Máme top jaskyňu sveta, no vilu jej objaviteľa si štát neváži, kritizuje vlastník

Dobšiná nechce pamiatku ani ako dar.

DOBŠINÁ, SPIŠ, ŠARIŠ. Ruffínyiho vila v Dobšinej je jedným z mnohých príkladov ikonickej pamiatky, ktorá sa priamo ľuďom pred očami rozpadáva.

Postaviť ju dal jeden z objaviteľov Dobšinskej ľadovej jaskyne.

Súkromný majiteľ na jej opravu nemá financie a v tomto príbehu sa skôr prekvapivo objavuje aj mesto, ktoré ju odmieta ako dar.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Starať sa o ňu nechce z jednoduchých dôvodov – tiež na to nemá peniaze.

Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, zisťovali sme aj na ministerstve kultúry, ako za posledných 20 rokov štát prispel na jej obnovu či ako by mohol rezort pomôcť mestu, ak by si ju zobralo do svojich rúk.

Skontaktovali sme sa aj s vlastníkom vily Ladislavom Vagnerom, ktorý opísal snahy o obnovu vily v minulosti a hovorí o dôvodoch, prečo ju mohlo mesto ako dar odmietnuť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vila sultánovho obľúbenca láka urbexerov. Majiteľ varuje pred vstupom Čítajte

Dvakrát mu odmietli žiadosť

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť