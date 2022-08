Zhotoviteľ obnovy Krásnej Hôrky si prevzal stavenisko

Slovenské národné múzeum chce otvoriť prvú časť do dvoch rokov.

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE. Obnova hradu Krásna Hôrka sa môže reálne začať. Po uzavretí zmluvy o diele si zhotoviteľ vo štvrtok prevzal stavenisko. Informovalo o tom Slovenské národné múzeum (SNM) a Ministerstvo kultúry (MK) SR.

"Posledné dva roky sme sa popri pandémii sústredili na to, aby pripravovaná komplexná obnova prebehla podľa plánu, ideálne už bez ďalších komplikácií, nezrovnalostí či nebodaj súdnych sporov," uviedla v tejto súvislosti ministerka kultúry Natália Milanová (OĽANO).

V nasledujúcich 36 mesiacoch sa bude pracovať na obnove dolného hradu, časti stredného hradu a stavby podhradia vrátane potrebnej infraštruktúry. Časti dolného a stredného hradu by mal zhotoviteľ podľa zmluvy odovzdať do užívania do 18 mesiacov.

"SNM urobí všetko pre naplnenie ambície, aby sme Krásnu Hôrku mohli otvárať postupne, už od prvej polovice roka 2024. Nielen naši a zahraniční turisti, ale aj podnikatelia v regióne Krásnohorského Podhradia si to zaslúžia," poznamenal generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

Zmluvná cena na vykonanie prác je vo výške 20 639 997 eur s DPH. Vo verejnej súťaži na zhotoviteľa uspela spoločnosť MBM-Group.

Milióny na obnovu

Na obnove hradu Krásna Hôrka bolo ku koncu roku 2021 preinvestovaných 6 805 175 eur, ktoré pochádzali najmä z poistného plnenia, v menšej miere zo štátneho rozpočtu a verejnej zbierky.

"Komplexná obnova dolného, stredného a horného hradu plus nové stavby v podhradí vrátane interiérov a vybavenia expozícií bude stáť 34 942 259 eur, finančné prostriedky na tento účel schválila pre SNM svojím uznesením vláda. Obnova horného hradu však príde na rad až v poslednej fáze projektu,“ dodala Tímea Mátéová, riaditeľka SNM – Múzea Betliar, ktoré spravuje hrad Krásna Hôrka.

Hrad Krásna Hôrka zdevastoval 10. marca 2012 požiar, ktorý vznikol na trávnatom poraste na hradnom kopci, odkiaľ sa preniesol na samotný hrad.