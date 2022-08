Vo vode zo studní v okolí Slanej objavili vysoké hodnoty mangánu a železa

NIŽNÁ SLANÁ. Hygienici opakovane odobrali vzorky vôd z 20 studní v okolí znečistenej rieky Slaná v okrese Rožňava.

V niektorých vzorkách zistili prekročenie hodnôt mangánu či železa.

Uviedol to Jozef Varga, poverený riadením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave.

Požiadavkám na kvalitu pitnej vody pre mangán nevyhoveli dve vzorky odobraté v obciach Plešivec a Čoltovo v okrese Rožňava.

Ide o tie isté odberné miesta, kde prekročenie limitnej hodnoty mangánu zistili v rámci kontroly kvality studní i koncom apríla až začiatkom mája.

„Predpokladáme, že ide o vplyv geologického podložia - v daných lokalitách totiž v súvislosti s podložím evidujeme zvýšené hodnoty mangánu dlhodobo," poznamenal Varga.

V piatich vzorkách odobratých z lokalít Brzotín, Bohúňovo a Čoltovo zistili prekročenie hodnoty železa.

Koncentrácia železa sa v nich pohybuje od 0,24 do 0,45 miligramu na liter.

„Takéto prekročenie limitnej hodnoty železa možno z odborného hľadiska považovať za zdravotne nevýznamné," tvrdí Varga.

Dodal, že ak ide o železo z geologického podložia a nedochádza k ovplyvneniu senzorických vlastností vody, je prípustné prekročenie koncentrácie železa do 0,50 miligramu na liter.

