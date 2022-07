Wiezik: Kontaminované sú aj studne, ktoré boli pred znečistením Slanej v poriadku

NIŽNÁ SLANÁ. Predstavitelia strany Progresívne Slovensko (PS) odmietajú obvinenie zo strany rezortu hospodárstva o účelovej interpretácii výsledkov analýz pitnej vody zo studní v okolí rieky Slaná (okres Rožňava).

Rezort totiž tvrdí, že voda v danej lokalite nespĺňala kritériá ani pred samotnou ekologickou katastrofou.

Informoval o tom riaditeľ komunikačného oddelenia PS Radovan Choleva v tlačovej správe.

