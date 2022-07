Hygienici skúmali vzorky vody zo studní pri Slanej. Arzén prekročený nebol, vravia

NIŽNÁ SLANÁ, ROŽŇAVA. Ani v jednej vzorke z doterajších rozborov vody zo súkromných studní v okolí znečisteného toku rieky Slaná nebola prekročená hodnota arzénu.

Informuje o tom Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Rožňave na sociálnej sieti s tým, že zvýšené hodnoty niektorých prvkov momentálne nepredstavujú priame ohrozenie zdravia obyvateľstva.

Ako uvádza, vzorky boli analyzované v tých ukazovateľoch, ktorých výskyt bolo možné očakávať vzhľadom na stav vody v rieke Slaná.

Z 26 rozborov z rôznych laboratórií, ktorými aktuálne disponujú, evidujú 19 zdravotne bezpečných vzoriek vody vo vybraných ukazovateľoch.

"V siedmich vzorkách zaznamenávame zvýšené hodnoty ukazovateľa železo a mangán, pričom jedna vzorka vykazuje zvýšenie hodnoty niklu. Arzén nebol prekročený v žiadnej z nami odobratých vzoriek vody zo studní," uvádza.

Riaditeľ RÚVZ Jozef Varga pripomína, že s mierne zvýšeným železom sa stretávajú aj v bežnej rozvodnej sieti. Zvýšený mangán predpokladajú z dôvodu podložia.

V daných lokalitách evidujú zvýšené hodnoty mangánu už roky, čo podľa jeho slov opakovane konzultovali aj s odborníkom na hydrogeológiu.

"V niektorých vzorkách bol mangán prekročený výraznejšie, tými sa budeme jednotlivo ďalej zaoberať," vysvetlil.

RÚVZ bude kvalitu verejných, ako aj individuálnych zdrojov pitnej vody v okolí rieky Slaná sledovať naďalej aj napriek tomu, že nepredpokladá prestup kontaminantov z rieky Slaná do studní.

Podľa Vargu boli RÚVZ na to prisľúbené finančné prostriedky.

"RÚVZ Rožňava bude v súkromných studniach sledovať vybrané ukazovatele kvality pitnej vody v mesačných intervaloch, čo nám dá možnosť sledovať trend kvality vody a určiť možný prestup kontaminantov zo znečisteného koryta rieky do pitnej vody," dodal.

