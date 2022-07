Šéf Rudných baní považuje výklad výsledkov rozborov studní pri Slanej za účelový

​NIŽNÁ SLANÁ. Voda v studniach v okolí znečistenej rieky Slaná nespĺňa stanovené parametre pitnej vody.

V 80 percentách testovaných studní zistili prekročenie limitných hodnôt železa. Informovalo o tom mimoparlamentné hnutie Progresívne Slovensko (PS), ktoré rozbory vody nechalo vypracovať.

Riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan tvrdí, že studne v tejto oblasti pravdepodobne nespĺňali kritériá pitnej vody už pred znečistením Slanej.

Interpretácie výsledkov rozborov vody v studniach preto považuje za účelové.

"Súkromné zdroje vody kontaminovala ekologická katastrofa, ktorú spôsobil štát, a ten ju musí aj sanovať. Nie je tu priestor na výhovorky, na ochrane zdravia štát nemôže šetriť," poznamenala Tamara Stohlová z PS.

Súvisiaci článok