Predbiehali auto, ktoré odbočovalo. Nasledoval náraz, šmyk a kotrmelce

V rýchlejšom vozidle sa dvaja zranili.

ROŽŇAVA, PLEŠIVEC. Jedno auto predbiehalo, druhé odbočovalo a zrazili sa.

Takto opísala polícia dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Gemeri.

„53-ročná vodička, ktorá viedla osobné motorové vozidlo zn. VW Polo v smere od Plešivca do Rožňavy, si počas svojej jazdy nevšimla, že je predchádzaná vozidlom zn. Škoda Octavia, a začala odbočovací úkon. Po tom, čo octavii narazila do predných dverí, octavia dostala šmyk, narazila do zvodidiel, niekoľkokrát sa pretočila cez strechu a ostala stáť mimo cesty," takto informovala polícia na sociálnej sieti o kolízii.

Kto bol na vine?

Kto bol vinníkom nehody, však polícia jasne nešpecifikovala.

„Takže ten je na vine, kto odbočuje podľa predpisov, a nie ten, kto predbieha na plnej pred križovatkou?" reagoval na spôsob a formuláciu, ako polícia opísala nehodu, jeden z motoristov.

„Bola som v tom VW Polo, havarovaná Škoda Octavia začala predbiehať na plnej čiare aj vozidlo, ktoré bolo za nami. Vodička, ktorá odbočovala, neporušila žiadne dopravné predpisy a mohlo sa to skončiť oveľa horšie," napísala na policajnom facebooku jedna z diskutujúcich.

Dve osoby zo Škody Octavia sa zranili ľahko, v druhom aute sa nikomu nič nestalo.

Alkohol u účastníkov nehody nezistili.

Polícia vyzýva k opatrnosti

„Zvýšená opatrnosť, ohľaduplnosť a maximálna sústredenosť by nemali na cestách chýbať nielen v týchto dňoch, ale počas celého roka. Ak si sadnete za volant svojho auta, zbystrite pozornosť, venujte sa poriadne vedeniu vozidlu a sledujte situáciu v cestnej premávke, nerozptyľujte sa telefonovaním a dôsledne sledujte situáciu a dopravné značenie okolo seba, nespoliehajte sa na to, že ste týmto úsekom prešli už tisíckrát predtým," vyzýva polícia motoristickú verejnosť.