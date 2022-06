Kraj kúpi od opátstva národnú kultúrnu pamiatku v Rožňave za 450-tisíc

Za gymnázium platili nájomné 3 centy.

KOŠICE, ROŽŇAVA. Košický samosprávny kraj (KSK) odkúpi budovu a areál gymnázia v Rožňave, ktorého je zriaďovateľom.

Nehnuteľnosti odkúpi od Rádu premonštrátov – Opátstva Jasov za 450 000 eur.

Schválilo to v pondelok krajské zastupiteľstvo.

Nájomné 3 centy

KSK si doteraz prenajímal tieto priestory pre strednú školu od vlastníka nehnuteľnosti za symbolické nájomné 3 centy (1 Sk).

"Župa už do nehnuteľnosti investovala takmer 787 000 eur, súčasťou investície bola oprava strechy a podkrovia, ako aj opravy a údržba v rokoch 2009 - 2021. Avšak súčasný stav budovy z roku 1906 si vyžaduje urgentnú investíciu vo výške ďalších takmer 540 000 eur na výmenu okien a úpravu fasády, úpravu športového ihriska a opravu dverí do učební. Z toho dôvodu je vhodné, aby kraj investoval už do majetku, ktorý má vo svojom vlastníctve," informoval Úrad KSK.

Dohodli sa s opátom

S ohľadom na predošlé investície bola na základe osobných rokovaní s opátom ako štatutárnym orgánom vlastníka dohodnutá schválená kúpna cena.

Keďže ide o národnú kultúrnu pamiatku, predkupné právo na ňu má štát.

V takomto prípade štát musí zaplatiť cenu ponúknutú niekým iným, ak nie je dohodnuté inak.

Ak ponuku neprijme do 30 dní odo dňa jej doručenia, predkupné právo zaniká.