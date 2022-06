Práce v bani v Nižnej Slanej skončili, časť znečistenej vody stále vyteká

Problém v rieke nezmizol.

Miesto, kde kontaminovaná podzemná voda vytekala do rieky Slaná.

NIŽNÁ SLANÁ. Hlavná banská záchranná stanica (HBZS) minulý týždeň ukončila práce v bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava. Koncentráciu rozpustených látok vo vytekajúcej vode do rieky Slaná sa podarilo znížiť o približne 80 percent.

Ako uviedol riaditeľ Rudných baní Peter Žitňan, štátny podnik na riešení situácie so znečistením rieky naďalej pracuje.

„Sme si vedomí, že problém v rieke Slaná nezmizol a aj zvyšných 20 percent rozpustených látok stále predstavuje environmentálny problém. Pripravujeme projekt, ktorého cieľom bude vyriešiť aj problém so zvyšnou vytekajúcou banskou vodou s vysokým obsahom rozpustených látok," potvrdil Žitňan.

Vodu odklonili

Rudné bane situáciu so znečistením rieky Slaná riešia v spolupráci s Ústavom geotechniky Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach, ktorý realizuje laboratórne testy upraviteľnosti vody a vykonáva časť chemických analýz.

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra zas štátnemu podniku poskytuje údaje o meraniach prietokov vôd i ďalšie potrebné údaje o banskej vode v šachte Gabriela.

HBZS s prácami v Nižnej Slanej skončila v piatok (17. 6.), vodu vtekajúcu do hlbších častí bane sa podarilo odkloniť priamo na povrch.

V bani v uplynulých týždňoch pracovalo 12 ľudí, približne tretinu prác bolo potrebné vykonávať v dýchacích prístrojoch.

Možno aj do 20 rokov

Odklonenie banskej vody bolo v podzemí zabezpečené pomocou hrubostenného oceľového potrubia.

„Voda, ktorá cez to tečie, nie je až taká mineralizovaná. Odhadujem, že to vydrží 15 až 20 rokov," povedal riaditeľ HBZS Stanislav Paulík s tým, že definitívne riešenie by bolo technicky mimoriadne náročné.

Pre dopravu potrebného materiálu by si priamo v bani vyžadovalo vybudovanie koľaje s dĺžkou približne 1,7 kilometra.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008.

Výsledky prvotného rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu.