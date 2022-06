Na opravu čakal 18 rokov, v zime tam autá nesmeli. Pačanský kopec sa dočkal

Hodinové obchádzky sa skončia.

ÚHORNÁ, KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE. Roky ho v zime uzatvárajú pre zlý stav.

Keď je Pačanský kopec medzi Úhornou a Krásnohorským Podhradím mimo prevádzky, znamená to pre osobné i nákladné autá desiatky kilometrov navyše.

Cez kopec je to inak 51 kilometrov, pri obchádzke cez Súľovú je to pre autá do 3,5 tony 86 kilometrov, nad 3,5 tony cez Dobšinú až 95 kilometrov.

Cestovný čas medzi obcami Úhorná a Krásnohorské Podhradie je to cez Pačanský kopec približne 23 minút.

Ak to musia motoristi obchádzať po troch rôznych iných cestách, cestovanie sa natiahne na hodinu a 15 minút.

Údržbárske autá bez šance

Pačanský kopec patrí do správy Košického samosprávneho kraja.

Na asi deväťkilometrovom úseku je viacero rizikových miest s prudkým stúpaním a klesaním vrátane ostrých zákrut.

Preto mali autá Správy ciest Košického kraja v zákrutách a na úzkej vozovke problém dostať sa na cestu a vyčistiť ju od snehu.

To bol i dôvod, prečo bol kopec v zimných mesiacoch uzavretý. Cesta je taktiež vo veľmi zlom stave.

Ako v minulosti informovala košická župa, cesta bola evidovaná v zozname tých, ktoré potrebujú rekonštrukciu už v čase, keď v roku 2004 prešla správa štátu pod kraj.

