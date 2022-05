Ministerstvo podalo podnet na neznámeho páchateľa za znečistenie Slanej

Informoval o tom šéf envirorezortu Ján Budaj.

Kontaminovaná voda vyteká do rieky Slaná z odstavenej sideritovej bane v obci Nižná Slaná. (Zdroj: FB/Ministerstvo životného prostredia SR)

BRATISLAVA, NIŽNÁ SLANÁ. Ministerstvo životného prostredia (MŽP) podalo podnet na neznámeho páchateľa za znečistenie a poškodenie rieky Slaná.

Informoval o tom šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO).

Zároveň skritizoval, že situácia sa začala riešiť až po troch mesiacoch.

Slaná je varovný príklad

"Slaná by mohla byť dobrým varovným príkladom, že radšej sa poučiť teraz, než pri nejakej havárii jadrovej elektrárne," poznamenal minister.

Štátny podnik Rudné bane nesie za znečistenie rieky zodpovednosť.

Má tiež podľa Budaja ochraňovať životné prostredie pred vytekaním škodlivých látok z baní.

Mal by preto svoje pôsobenie a znečistenie vysvetliť.

Budaj zároveň v pondelok telefonoval s maďarským ministrom pôdohospodárstva Istvánom Nagyom.

Obavy sa neriešili

"Moje obavy, že sa veci neriešili, vyvrcholili tým, že som koncom apríla intervenoval a interpeloval pána ministra (ministra hospodárstva Richarda Sulíka, pozn. SITA) priamo na vláde a dosiahol som, že vláda rozhodla o tom, aby ministerstvo hospodárstva vo veci konalo a rozhodlo aj o financiách na túto haváriu. Odvtedy, žiaľ, prešiel jeden celý mesiac a až posledné dni mája sa táto havária začína riešiť," uviedol Budaj.

Podľa neho existuje celý rad ľudí, ktorí sú zodpovední a majú všetkým garantovať bezpečie pred zvyškami látok, ktoré sú v baniach.

"Pýtam sa, akú máme istotu, že máme zabezpečenú jadrovú energetiku, keď táto banálna havária trvala tri mesiace, kým prišlo vôbec k prvému fyzickému zásahu," podčiarkol šéf envirorezortu.

Maďarsko žiadalo spoluprácu

Slaná tečie zo Slovenska ďalej do Maďarska, vlieva sa do rieky Tisa a potom do Dunaja.

Spoluprácu na likvidácii ekologickej katastrofy na rieke Slaná žiadalo aj Maďarsko.

Nagy podľa Budaja podporil úsilie MŽP zastaviť znečistenie.

Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008.

Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa.

Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu.

Práce sa začali

V sobotu sa začali práce v bani v Nižnej Slanej v okrese Rožňava.

Majú výrazne prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd ovplyvňujúcich kvalitu vody v rieke Slaná.

Štátny podnik Rudné bane podpísal zmluvu s Hlavnou banskou záchrannou stanicou.

K verejnému obstarávaniu pristúpili na základe rozhodnutia vlády a poverenia rezortom hospodárstva.

Práce by mali byť ukončené do 15 dní od podpisu zmluvy.

Rudné bane zároveň podali v súvislosti so znečistením vodného toku trestné oznámenie.

Podnik odmieta tvrdenia, že si nesplnil svoje povinnosti.

