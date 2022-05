Rudné bane podpísali zmluvu s dodávateľom prác na rieke Slaná

Do odstraňovania katastrofy sa pustí banská záchranná služba.

Miesto, kde kontaminovaná podzemná voda vyteká do rieky Slaná. (Zdroj: Korzár/Judita Čermáková)

NIŽNÁ SLANÁ. V bani v Nižnej Slanej (okres Rožňava) začnú v sobotu práce, ktoré by mali výrazne prispieť k zníženiu vytekania silne mineralizovaných vôd ovplyvňujúcich kvalitu vody v rieke Slaná.

Štátny podnik Rudné bane v piatok podpísal zmluvu s Hlavnou banskou záchrannou stanicou.

V tlačovej správe o tom informovali Rudné bane.

Koniec prác do 15 dní

Hlavná banská záchranná stanica sa v zmluve zaviazala urobiť v starej železorudnej bani práce, ktoré zamedzia vtekaniu slabo mineralizovaných vôd zo VI. obzoru bane do hlbších obzorov, z ktorých vytláča silne mineralizované vody.

Práce by mali byť ukončené do 15 dní od podpísania zmluvy. Ak táto akcia bude úspešná, je predpoklad, že výtok silne mineralizovaných vôd z hlbších častí bane by sa mal znížiť až o približne 80 percent.

Zvolený postup vychádza z obhliadky priestorov priamo v bani a zo získaných archívnych údajov o starej opustenej bani, ktorej posledný prevádzkovateľ Siderit s.r.o. Nižná Slaná je momentálne v konkurze.

„Treba zdôrazniť, že Rudné bane nie sú pôvodcom znečistenia na rieke Slaná a ani za to nenesú žiadnu zodpovednosť. Od vzniku problému sa však snažia prispieť k vyriešeniu situácie a byť nápomocné pri hľadaní riešení,“ uviedli s tým, že v tejto súvislosti rozhodli podať trestné oznámenie, aby sa vyšetrilo, či v súvislosti so situáciou v bani v Nižnej Slanej došlo k zanedbaniu povinností.