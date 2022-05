Starosta a úradník sa vinia z napadnutia. Jeden dostal sprejom do očí, druhý je na péenke

Prípad už vyšetruje polícia.

GOČOVO. V Gočove sa v piatok odohral konflikt medzi starostom obce Milanom Mlynárom (SNS) a pracovníkom Okresného úradu v Rožňave Milošom Pukanským.

Ten je vedúcim odboru životného prostredia a v obci Gočovo v okrese Rožňava má trvalý pobyt.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Začalo sa to návštevou starostu Mlynára na Pukanského súkromnom pozemku.

Starosta si tam bol podľa jeho slov obhliadnuť a vyfotiť terén, ktorý úradník vybagroval.

„Pri silných dažďoch môžu nastať zosuvy, čo môže spôsobiť nebezpečenstvo a ohroziť obyvateľstvo. Pôda môže napríklad naraziť na plynovú alebo vodovodnú prípojku. Čo by sa dialo potom? Je to ako s Nižnou Slanou. Vedelo sa, že tam vybuchne problém a nikto to neriešil, až kým sa zo Slanej nestala mŕtva rieka,“ opisuje starosta dôvody, prečo bol na súkromnom pozemku.

Hovorí, že miesto chodí kontrolovať pravidelne.

„Ako starosta mám právo vstúpiť na súkromný pozemok v prípade nevyhnutnej situácie,“ tvrdí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vedec: Po spustení závodu v Nižnej Slanej vyhynuli všetky včely Čítajte

Starosta tvrdí: Dostal som sprejom do tváre

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť