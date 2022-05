Štart legendárnej lanovky na Geravy sa odkladal. Už je na spadnutie

Chýbajú posledné povolenia.

DEDINKY. Čaká sa na kolaudáciu, povolenie na prevádzku a udelenie licencie. Po tomto procese by už nemalo nič stáť spusteniu lanovky na Geravy.

Aj keď v dodatkoch ku zmluve je uvedené, že by mala byť do prevádzky odovzdaná 31. mája, podľa starostu je už teraz jasné, že tento termín sa nestíha.

„Pracuje sa na tom, je to ale proces, ktorý neviem urýchliť a ani odhadnúť ako dlho bude trvať. Budeme sa snažiť to posúriť. Počítam taký mesačný sklz, ku koncu júna by sme ju už teda mohli spustiť,“ verí starosta Milan Červenka Dediniek (nezávislý).

Staronové lákadlo

Obci teraz intenzívne pomáhajú aj siedmi ľudia, ktorých zamestnali v marci v miestnom sociálnom podniku.

Pracujú na záverečných prácach.

„Je tam kopa roboty na objektoch, ktoré sa opravujú, aby mali novší šat a nevyzerali ošarpane. Pripravujú budovy na prevádzku, vynovujú fasádu, vnútorné priestory, dorábali sa aj stanovišťa pre operátorov,“ približuje starosta.

