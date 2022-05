Odklonenie vody nie je definitívnym riešením znečistenia rieky Slaná

Rezorty rokujú o financiách.

BRATISLAVA, NIŽNÁ SLANÁ. Riešenie znečistenia rieky Slaná v okrese Rožňava by mohlo byť financované z Environmentálneho fondu.

Prostriedky z neho môžu byť použité na odstraňovanie následkov po banskej činnosti, zabezpečenie alebo likvidáciu starých banských diel, uviedol tlačový odbor Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Rezorty rokujú o financovaní

Rezort pripomína, že Rudné bane nie sú pôvodcom znečistenia na rieke Slaná a nenesú za to žiadnu zodpovednosť.

„Tento štátny podnik a ani ministerstvo hospodárstva nedisponujú financiami, ktoré by mohli byť použité na jej riešenie," skonštatoval tlačový odbor.

Riaditeľ štátneho podniku Rudné bane Peter Žitňan povedal, že podľa ich informácií momentálne prebiehajú intenzívne rokovania medzi MH a envirorezortom o financovaní ďalších prác.

Rudné bane sú však pripravené naďalej poskytovať súčinnosť pri hľadaní riešenia, deklaroval Žitňan.

Odklonenie vody nie je definitívnym riešením

Riaditeľ Hlavnej banskej záchrannej stanice Stanislav Paulík v nedávnom rozhovore pre Korzár uviedol, že už preskúmali podzemné priestory v odstavenej sideritovej bani v Nižnej Slanej.

Hlavný záver je, že voda, ktorá sa nachádza vo vyššej časti ložiska, preniká takzvaným komínom do nižších horizontov, ktoré sú pravdepodobne zaplavené a do nejakej miery vyplnené sedimentami z horniny. Voda, ktorá sa tam dostáva z vrchu, to vyplavuje.

