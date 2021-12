Lanovka na Geravy sa už točí. Začíname v máji, inak to bude katastrofa, vraví starosta

Je to celoslovenský jednosedačkový unikát.

Lanovka z Dediniek na Geravy je po technologickej stránke na spustenie pripravená už od vlaňajška. Jazdiť by mala od mája. (Zdroj: FB Rasťo Trnka)

DEDINKY. Opravené sedačky, na ktorých sa ľudia vyvezú z Dediniek na Geravy, už namontovali. Začiatkom decembra prebehla skúšobná jazda v plnej rýchlosti.

„Lanovka sa točí, je to hotové. Budeme robiť ešte nejaké vizuálne zmeny, na ktorých chceme popracovať od marca,“ hovorí starosta Dediniek Milan Červenka (nezávislý).

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

O spustení lanovky v tejto lokalite Slovenského raja sa hovorí už minimálne tri sezóny. Starosta v minulosti už niekoľkokrát dúfal, že jej spustenie je definitívne.

Chýba ešte kolaudačné konanie či povolenie na prevádzku, no Červenka hovorí, že na dotiahnutie týchto administratívnych vecí majú ešte pol roka.

„Snáď to už nebude trvať dlhšie, to by bola katastrofa,“ dodáva.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Lanovka na Geravy mala byť v máji, aj tento termín padol Čítajte

Pandémia a peniaze

Lanovka z Dediniek na Geravy je po technologickej stránke na spustenie pripravená už od vlaňajška. Starosta ju chcel definitívne spustiť v máji, potom v auguste, teda aspoň na polovicu sezóny, no nepodarilo sa.

Práve ste prekročili povolený počet prehliadačov Váš prístup k prémiovému obsahu SME.sk je stále aktívny, toto predplatné však umožňuje čítať zamknuté články jednej osobe z max. 3 rôznych prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných prehliadačov v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o nastavení zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť