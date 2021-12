Na Krásnu Hôrku bude o niečo lepší pohľad. Žeriav začnú rozoberať

Na mieste stál deväť rokov.

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE. Na hrade Krásna Hôrka v okrese Rožňava v utorok štartuje demontáž vežového žeriava, ktorý bol používaný pri obnove hradu po ničivom požiari v roku 2012.

Žeriav bude demontovať vrtuľník a trvať by to malo dva dni. Uviedla to riaditeľka Slovenského národného múzea (SNM) – Múzeum Betliar Tímea Mátéová.

„Dovoz a montáž vežového žeriava na Krásnej Hôrke si v roku 2012, v rámci obnovy hradu po ničivom požiari, objednal zhotoviteľ dočasných striech s cieľom presunu hmôt na stavenisku. Následne bol žeriav prenajímaný a používaný ďalším zhotoviteľom pri realizácii trvalých striech," priblížila Mátéová. Ako dodala, od októbra 2015 prevzalo žeriav do nájmu SNM, keďže bolo zrejmé, že pri postupujúcej obnove hradu bude ťažká technika naďalej potrebná.

Okrem realizácie strešných konštrukcií bol vežový žeriav na Krásnej Hôrke použitý aj v rámci prípravných prác k obnove hradu, a to najmä pri presune demontovaných, požiarom poškodených prvkov z Horného hradu a piateho nádvoria.

Využitý bol aj pri prísune stavebných materiálov do hradného komplexu, ktoré budú potrebné pri realizácii prípravných prác. Pomocou vežového žeriava boli premiestnené i kamenné články, liatinový nosník zo známeho budapeštianskeho Széchenyiho reťazového mosta či bronzové delo cisára Maximiliána II. zo 16. storočia.