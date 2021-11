Majú len trubicu trčiacu zo zeme so zlou vodou. Rómsku osadu pripoja na vodovod

Výdajný stojan bude na čipové karty.

KOBELIAROVO. Obec Kobeliarovo v okrese Rožňava získala nenávratný finančný príspevok na vybudovanie novej vodovodnej prípojky pre ľudí z marginalizovanej rómskej komunity žijúcich v miestnej osade.

Ako priblížila starostka obce Janka Regrutová (nezávislá), súčasný zdroj vody nevyhovuje hygienickým štandardom, nahradí ho preto nový výdajný stojan.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ľudia v Kobeliarove sú hrdí na svojho rodáka P. J. Šafárika Čítajte

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Osada má jediný zdroj vody, aj ten je zlý

V rómskej osade v Kobeliarove žije podľa starostky asi 250 ľudí, k dispozícii majú jediný zdroj vody.

„Doposiaľ majú prístup k vode len na základe trubice, ktorá vyčnieva zo zeme. Zrejme ide o nejaký podzemný prívod vody, ktorý využívajú na varenie, pranie i na pitie,“ vysvetlila starostka.

Ako dodala, voda aktuálne nevyhovuje ani hygienickým štandardom, podľa odporúčania hygienikov je potrebné ju pred priamou konzumáciou prevariť.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Stredoveký kostol v Kobeliarove zažil kráľa Karola Róberta aj Šafárika Čítajte

Na vodovodnú prípojku získali 180-tisíc

Obci, ktorá je známa najmä ako rodisko Pavla Jozefa Šafárika, sa však po roku a pol podarilo dokončiť potrebnú dokumentáciu k projektu novej vodovodnej prípojky. Na jej vybudovanie získali i nenávratný finančný príspevok vyše 180 000 eur.

Nový výdajný stojan bude fungovať na princípe čipových kariet, tie si budú obyvatelia obce môcť dobíjať priamo na obecnom úrade.

„V závislosti od počasia by práce mali začať na začiatku jari, dokončené by mali byť do konca augusta 2023,“ uviedla Regrutová.

Ako dodala, v prípade záujmu obyvateľov bude v budúcnosti možnosť potiahnuť vodu aj do samotných domov, potrebné je však najskôr vysporiadať vlastníctvo jednotlivých nehnuteľností.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Kobeliarovo chce investovať do infraštruktúry a internetu Čítajte