Cestu cez Pačanský kopec pre jej zlý stav v zime roky uzatvárajú. Obnova to má zmeniť

Zhotoviteľa chce župa hľadať budúci rok.

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE. Pačanský kopec by pre motoristov mohol byť prejazdný aj v zimných obdobiach.

Košický samosprávny kraj (KSK) má pripravenú projektovú dokumentáciu na elimináciu bezpečnostných rizík v úseku medzi Úhornou a Krásnohorským Podhradím.

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa plánuje vyhlásiť v budúcom roku.

Potvrdila to hovorkyňa KSK Anna Terezková.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zlý technický stav a nesplnené normy

Cesta je podľa jej slov v mimoriadne zlom technickom stave, a preto v uvedenom úseku nie je možné realizovať zimnú údržbu.

Stúpanie, smerové oblúky a šírka cesty nespĺňajú normové požiadavky. Uzavretý býva v zime roky.

Po ukončení stavebných prác na tejto investičnej akcii by mala byť cesta sprejazdnená pre osobné autá, dodávky do 3,5 tony a malé autobusy - ak to schvália príslušné orgány.

„V rámci tohto projektu by mala prejsť rekonštrukciou cesta od hranice okresov Gelnica a Rožňava po vstup do intravilánu obce Krásnohorské Podhradie. Celková dĺžka úpravy cesty je takmer deväť kilometrov,“ povedala s tým, že projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu vozovky, úpravu šírkových parametrov cesty aj osadenie bezpečnostných zariadení, najmä zvodidiel.

„Táto časť rekonštrukcie by mala stáť 1,7 milióna eur,“ spresnila Terezková.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Pačanský kopec na zimu opäť uzavreli, kraj chce cestu opraviť Čítajte

Dlhé obchádzky by mohli byť minulosťou

Vzdialenosť medzi okresnými mestami Gelnica a Rožňava cez Pačanský kopec je 51 kilometrov pre vozidlá do 3,5 tony a nad 3,5 tony s dĺžkou do šesť metrov.

V čase, keď býva uzavretý, je to 86 kilometrov cez Súľovú pre vozidlá do 3,5 tony alebo 95 kilometrov cez Dobšinú bez obmedzenia nosnosti vozidiel.

Po novom by tak motoristi mohli ušetriť časť cesty a prínosom by mohlo byť tiež napojenie na cestu prvej triedy, v budúcnosti aj napojenie na rýchlostnú cestu R2.