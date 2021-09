V pivnici nemocnice ukrývala zranených vojakov, po nociach pomáhala partizánom

Gemerčanka až do smrti ošetrovala ľudí.

18. sep 2021 o 21:30 Katarína Gécziová

ROŽŇAVA, RAKOVNICA. Žena s výnimočnou odvahou, oddaná ošetrovateľka, vždy pripravená pomáhať. Zdravotnú starostlivosť poskytovala nielen vo vojnovom a povojnovom období, ale až do konca života obyvateľom obce Rakovnica.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Tieto vety sú vyryté do pamätnej tabule venovanej Helene Mišurdovej, obyvateľke tejto malebnej dedinky na Gemeri.

Odhalili ju 29. augusta, v deň 77. výročia Slovenského národného povstania, na stene rakovnického denného stacionára. V tento deň jej bola udelená aj Cena obce Rakovnica, in memoriam, ktorú si prevzala jej vnučka Helena Potocká.

Sanitárka, sestra, dobrovoľníčka Červeného kríža a držiteľka medaily Florence Nightingalovej. Žena, ktorá za druhej svetovej vojny preukázala veľkú silu a odvahu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Expertka na roboty, tanečnica na vozíčku aj bežecká legenda dostali ceny Košického kraja Čítajte

Dátum slávnostného aktu odhalenia tabule nie je náhodný. Rodáčka z Rakovnice sa totiž najmä v období Slovenského národného povstania starala o ranených partizánov, bezmocných a chorých.

Za svitu mesiaca s cigaretkou

Helena sa v roku 1920 v Rakovnici narodila, prežila v nej celý život a aj v nej v roku 1990 zomrela. Dva roky pred začiatkom druhej svetovej vojny získala diplom dobrovoľnej sanitárky. Absolvovanie tohto kurzu navždy zmenilo jej život.

S manželom sa venovali poľnohospodárstvu, ale ani tvrdá práca jej nebránila aktívne sa angažovať na pozícii funkcionárky a dobrovoľníčky miestnej organizácie Československého Červeného kríža. Pracovala tiež v nemocniciach v Rožňave a v Dobšinej.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Juraj Jakubisko potešil rodákov v kostole, no priviezol aj svoje hanbaté obrazy Čítajte

V čase vojny poskytovala partizánom pomoc priamo na bojisku, v úkrytoch, v lese. Ako sa po dedine hovorí, chodievala za nimi, aby im pomohla, za svitu mesiaca s cigaretkou v ruke.

„Dvakrát do týždňa ich zásobovala nielen liekmi, ale aj potrebným základným zdravotníckym materiálom a potravinami. Ošetrovala rany, poskytovala rady a povzbudzovala ich,“ popisuje Marek Koltáš, sociálny pracovník z Mestského úradu v Rožňave.

Tak ako Helena, i on pochádza z Rakovnice a zaslúžil sa o to, aby meno obetavej rodáčky neupadlo do zabudnutia. Dôsledne zmapoval jej život i kroky, ktoré podnikla v starostlivosti o iných.

Pád lietadla

Pokračuje, že azda jej najväčším hrdinstvom bola záchrana a následná starostlivosť o dvoch anglických pilotov, ktorí boli prevezení do rožňavskej nemocnice v decembri 1944, kde pôsobila ako sanitárka.