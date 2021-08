Gymnázium v Dobšinej končí pre nízky záujem o štúdium

Ľudia z regiónu odchádzajú hlavne za prácou.

26. aug 2021 o 11:49 TASR

DOBŠINÁ, KOŠICE. V meste Dobšiná v okrese Rožňava už nebude pôsobiť gymnázium, ktoré bolo spolu so strednou odbornou školou (SOŠ) techniky a služieb súčasťou spojenej školy.

O zrušení gymnázia pre nedostatočný záujem žiakov rozhodlo zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (KSK) na pondelkovom zasadnutí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Poslanci museli najprv formálne zrušiť celú spojenú školu s oboma organizačnými zložkami. Vzápätí zriadili ako jej právneho nástupcu samostatnú SOŠ techniky a služieb na Zimnej ulici 96 s termínom činnosti od 1. septembra 2021.

O vyradení Spojenej školy v Dobšinej zo siete škôl a školských zariadení k 31. augustu, ako aj zaradení samostatnej SOŠ techniky a služieb do tejto siete už predtým rozhodlo ministerstvo školstva.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok V Dobšinej je menej gymnazistov, odráža to spoločenské pomery Čítajte

Ľudia z regiónu odchádzajú

„Od roku 2011 dochádza k demografickým zmenám v meste Dobšiná a spádovej oblasti a k odchodu mladej populácie za prácou do priemyselnejších oblastí Slovenska. Tým postupne klesá i populácia žiakov, potenciálnych záujemcov o štúdium na gymnáziu. V roku 2016 škola nemala do plánu výkonov zaradené štvorročné triedy gymnázia pre nedostatok záujmu o štúdium a v školskom roku 2018/2019 nenastúpili žiaci do prvého ročníka (prima) osemročného štúdia,“ informoval Úrad KSK.

Na začiatku minulého školského roka nemalo gymnázium v štvorročnom štúdiu žiadnych žiakov a v osemročnej forme malo celkovo len 38 žiakov.

„Išlo o dlhodobú neschopnosť naplniť minimálne jednu triedu v gymnaziálnej časti, pričom minimálny počet žiakov na zriadenie triedy je 17. Tým pádom stráca opodstatnenie samotné gymnázium,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).

Jedným z dôvodom takéhoto stavu je podľa neho aj oveľa väčší záujem o štúdium na gymnáziách v Košiciach.

„Celkovo je to problém nášho kraja, ale aj všetkých iných krajov, čo sa týka stredných škôl, že je oveľa väčší záujem navštevovať gymnáziá v krajskom meste,“ povedal.