Rožňavská nemocnica bude mať nového riaditeľa. Prichádza z Kežmarku

V zariadení dochádza k významnej zmene.

13. aug 2021 o 12:55 SITA

ROŽŇAVA. Nemocnica Rožňava bude mať od polovice augusta nového riaditeľa.

Po desiatich rokoch odchádza z pozície riaditeľa Dušan Suchý, ktorý sa stane manažérom pre zdravotnú starostlivosť na medicínskom úseku siete ProCare a Svet zdravia.

V Rožňave ho od 15. augusta nahradí nový riaditeľ Viktor Halíř.

Informovala o tom Jana Fedáková zo Sveta zdravia.

Halíř šéfoval kežmarskej nemocnici

„Dušanovi Suchému by som chcel veľmi pekne poďakovať za spomínané desaťročné obdobie, ktoré venoval nemocnici v Rožňave. Podarilo sa mu zrealizovať mnoho výborných projektov, vďaka čomu má dnes nemocnica napríklad nový urgentný príjem či pôrodnicu. Počas rokov pôsobenia na pozícii riaditeľa sa dokázal vysporiadať s viacerými neľahkými situáciami, mnohé sa dali ustáť len vďaka spoločnému úsiliu so zamestnancami rožňavskej nemocnice. Verím, že na novej pozícii manažéra pre zdravotnú starostlivosť bude veľkým prínosom pre celú našu sieť a aj sám sa profesionálne opäť posunie,“ uviedol generálny riaditeľ ProCare a Svet zdravia Radoslav Čuha.



Viktor Halíř, ktorý sa stane riaditeľom rožňavskej nemocnice od polovice augusta, do siete prichádza z nemocnice v Kežmarku.

Tam rovnako pôsobil ako riaditeľ a za sebou má zároveň i mnohé skúsenosti vo vedúcich pozíciách rôznych zdravotníckych zariadení.