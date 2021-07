Jaskyňu Domica čistia po povodniach. Sprístupniť by ju mali v sobotu

Revíziu čakajú ešte elektrické rozvody.

22. júl 2021 o 17:00 SITA

Okolo vstupného areálu jaskyne sa vytvorilo jazero s hĺbkou do troch metrov. (Zdroj: ŠOP SR)

DLHÁ VES. Jaskyňa Domica v okrese Rožňava bude v bezpečnom a prevádzky schopnom stave pravdepodobne už v sobotu 24. júla.

Informovala o tom hovorkyňa Štátnej ochrany prírody SR Kristína Bocková.

Ukončenie čistenia po zatopení vstupného areálu, ako aj najnižších častí jaskynného systému Domica predpokladajú odborníci do piatka a následne areál plánujú sprístupniť verejnosti.

„Po upchatí ponoru občasného toku Domického potoka, ako jediného odtokového miesta v území, sa v nedeľu 18. júla vzdula vodná hladina. Okolo vstupného areálu jaskyne sa vytvorilo jazero s hĺbkou do troch metrov. Voda sa však nedostala do elektrických rozvádzačov, svietidlá poškodila minimálne a vyplavila len zamaskované káblové rozvody. V piatok je naplánová ich revízia," popísali ochranári s tým, že pracovníci Slovenskej správy jaskýň aktuálne svojpomocne odstraňujú nečistoty a hustý kal, ktorý doniesla do jaskyne prívalová voda.

Pomohli konáre aj protipovodňové opatrenia

Paradoxne väčším škodám zabránili splavené konáre, lístie a nečistoty, ktoré limitovali množstvo vôd pritekajúcich do jaskyne.

Osvedčilo sa i protipovodňové riešenie vstupného areálu jaskyne, ktoré bolo vybudované po skúsenostiach s podobnou povodňou pred 40 rokmi.

Jaskyňa Domica tvorí súčasť unikátneho podzemného systému Baradla – Domica s dĺžkou viac ako 30 km, zapísaného do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO.

Takmer osem kilometrov dlhý úsek pod územím Slovenska sa vyznačuje bohatým výskytom sintrových štítov, archeologickými nálezmi, ako aj početným druhovým zastúpením netopierov.