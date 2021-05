Je to naozaj Pfizer, hej, nie tá druhá, zlá? Ľudia z dedín vakcínu chcú aj nechcú

Boli sme na mobilnom očkovaní v Dobšinej.

15. máj 2021 o 0:00 Lenka Haniková, Judita Čermáková

DOBŠINÁ. „Je to Pfizer, hej?“ pýta sa miestny z Dobšinej medika, ktorý mu o chvíľu pichne vakcínu.

„Áno. Do ktorého pleca vás pichnem?“ reaguje.

„Do ľavého.“

„Celé je to také zmedializované, rozpráva sa o všelijakých účinkoch vakcín,“ odpovedá medik.

„Áno, aj o konšpiračných teóriách,“ reaguje Dobšinčan.

O chvíľu má za sebou prvú dávku vakcíny a to ani nemusel cestovať do Rožňavy či do Košíc, kde sú najbližšie očkovacie centrá.

Otázka, či je to naozaj „tá dobrá injekcia“, sa zopakuje v provizórnom očkovacom centre v Dobšinej v okrese Rožňava v Košickom kraji ešte niekoľkokrát.

Rožňavský okres patrí podľa dát zverejnených ministerstvom zdravotníctva k tým, ktoré sa vyznačujú nízkou, približne 20-percentnou zaočkovanosťou prvou vakcínou.

V Dobšinej sa očkuje v miestnom komunitnom centre, v rohu jednej z miestností ešte ostal stolný futbal.

Dúfali, že ich niekto príde zaočkovať

Mobilná očkovacia jednotka Košického samosprávneho kraja (KSK) s pojazdným tímom vo štvrtok očkovala už tretí deň.

Začiatkom týždňa bola v Krompachoch a v Margecanoch.

Cieľom je, aby sa k vakcíne dostali aj tí, ktorí to majú zložitejšie.

Nemajú pri sebe rodiny či deti, ktoré by ich na očkovanie prihlásili, nedokážu to sami, pretože nemajú internet či počítač, do veľkokapacitného centra sa nemajú ako dostaviť a nedovolia im to ani ekonomické či zdravotné problémy.

Mnohí z nich o očkovacích výjazdoch nevedeli dopredu, ale dúfali, že ich niekto napokon zaočkovať príde.

Tím zdravotníkov vyrazil z Košíc do Dobšinej vo štvrtok ráno po uskladnení vakcín.