Tma a zvuky bane. Múzeum v Rožňave pripravilo zážitkovú atrakciu

Vláčik zavedie návštevníkov do štôlne.

24. apr 2021 o 18:06 TASR

ROŽŇAVA. Banícke múzeum v Rožňave má pre návštevníkov pripravenú novú atrakciu.

Je ňou dioráma banskej štôlne, ktorou múzeum rozširuje zážitkové centrum Sentinel o nový prehliadkový okruh s názvom Banská doprava. Informoval o tom kultúrny manažér múzea Róbert Šimko.

Čulý pracovný ruch

V exteriérovej časti expozície baníctva a hutníctva Gemera sa už nachádzali stacionárne exponáty približujúce banskú dopravu a areálom jazdí i banský vláčik, napriek tomu múzeu chýbala modernejšia prezentácia banského dedičstva gemerského regiónu.

"Po vjazde vláčika do štôlne sa návštevníci ocitnú v tme, a to priamo sediac v jeho vagónoch tak, ako sa presúvali aj kedysi samotní baníci. Po zastavení na konci trasy sa návštevníkom naskytne pohľad do chodby štôlne, kde bude za zvuku stojov prebiehať čulý pracovný ruch. Atmosféra v tme a v hluku prostredia bane vytvorí autentickejšiu predstavu o tom, ako to v reálnej bani fungovalo," vysvetlil riaditeľ múzea Pavol Lackanič.

Banícka tradícia

Nový prehliadkový okruh by podľa múzea mohol zatraktívniť ponuku služieb cestovného ruchu na Gemeri, ktorý vyniká baníckou tradíciou.

Na svoje si tak prídu noví návštevníci, ale aj tí, ktorí už múzeum v minulosti navštívili. Prevádzku banského vláčika i novú atrakciu plánuje múzeum sprístupniť v máji.

Nová atrakcia vznikla v Rožňavskom múzeu baníctva vďaka výzve Košického samosprávneho kraja (KSK), ktorý je i jeho zriaďovateľom.

"Teší ma, že prostriedky z internej výzvy Tradície inšpirujú inovácie opäť splnili svoj účel. V tejto výzve kraj podporil projekty v celkovej výške 116.000 eur," dodal predseda KSK Rastislav Trnka (nezávislý).