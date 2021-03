Dávno zabudnutá krádež: Po tridsiatich rokoch našli vzácny obraz z Kalvárie

Vystopovali ho na dražbe v Čechách.

1. apr 2021 o 0:00 Jana Ogurčáková

Ranou pre komplex rožňavskej Kalvárie a obzvlášť pre Kostol Sedembolestnej Panny Márie bola krádež v roku 1993. Neznámi páchatelia vtedy odcudzili takmer celé zariadenie kostola: svätostánok, oltárny obraz, kazateľnicu aj závesné obrazy. V rukách vandalov skončili dokonca aj kostolné lavice.

Jeden z chýbajúcich obrazov, znázorňujúci sv. Klementa (Klimenta), bol však nedávno identifikovaný v ponuke aukčného domu v Českej republike. Obraz sa vďaka policajným zložkám oboch republík, Pamiatkovému úradu a ďalších nadšencov podarilo zaistiť a po predložení všetkých dôkazových materiálov o pôvodnom vlastníctve bol vrátený vlastníkovi, Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Rožňava.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po takmer tridsiatich rokoch sa tak stratené dielo opäť vracia tam, kam patrí. Informoval o tom Archív a knižnica Biskupského úradu v Rožňave. O okolnostiach krádeže i nálezu obrazu sme sa rozprávali s externým spolupracovníkom Biskupského úradu Petrom Cengelom.

Čo vrátenie strateného obrazu znamená pre Rožňavu?

Súvisiaci článok Historik o krádeži vzácnej knihy: Zlodej poznal slabiny knižnice Čítajte

- Rožňavská Kalvária sa v ostatných časoch, kedy bola za pomoci dobrovoľníkov organizovaných mestom Rožňava i Rímskokatolíckou cirkvou Biskupstvom Rožňava očistená od náletových drevín, kedy boli jednotlivé zastavenia obnovené, teší veľkej obľube Rožňavčanov, aj návštevníkom mesta. O to väčšia a intenzívnejšia je radosť z toho, že sa z takmer úplne vykradnutého kostola aspoň niečo vrátilo, určite je to veľkou motiváciou aj do budúcich spoločných prác na zveľaďovaní Kalvárie. Čo sa týka námetu obrazu, ten je veľmi dôležitý pre túto oblasť, pre ktorú bolo oddávna typické baníctvo, že obraz znázorňuje sv. Klementa, v tomto prípade ako patróna baníkov, čo dokumentuje aj banícka krajinka s postavami banských úradníkov, banským vozíkom s rudou a baníckou zástavou.

Boli v roku 1993 nejaké podozrenia, kto odcudzil celé vybavenie kostola? Za akých okolností k nemu vtedy došlo?