Rožňavskí poslanci schválili novú riaditeľku odpadových služieb

Doteraz pracovala v súkromných firmách.

9. feb 2021 o 14:54 TASR

ROŽŇAVA. Riaditeľkou organizácie Odpadové služby mesta Rožňava, ktorá má od začiatku roka na starosti zber tuhého komunálneho odpadu v Rožňave, sa stala Jennifer Katreničová.

Jej vymenovanie jednomyseľne schválili poslanci na svojom poslednom, mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa pre aktuálne pandemické opatrenia uskutočnilo prostredníctvom videokonferencie.

Ako v diskusii pred hlasovaním poznamenal poslanec Ondrej Bolaček (nezávislý), po preštudovaní životopisu kandidátky mal trochu obavy, či bude spĺňať všetky požiadavky, ktoré na ňu budú kladené.

„Vieme, že odpadové služby mesta je nová organizácia, ktorá sa ešte potýka s množstvom začiatočných problémov. Možno by bol vhodnejší nejaký krízový manažér," konštatoval Bolaček.

Poslanec chcel dlhšiu skúšobnú lehotu

Ako ďalej povedal, veľmi ho nepresvedčila ani koncepcia rozvoja odpadového hospodárstva mesta, ktorú riaditeľka vypracovala, pretože ju považuje iba za krátku informatívnu správu.

„Keďže však uviedla referencie, využil som túto možnosť a kontaktoval som generálneho riaditeľa spoločnosti Ave SK, ktorý do veľkej miery moje obavy zmiernil a odporučil ju do tejto funkcie," doplnil poslanec.

Podotkol tiež, že Katreničová zatiaľ nepracovala v samospráve, ale iba v súkromných spoločnostiach.

Navrhol preto novej riaditeľke dlhšiu, polročnú skúšobnú dobu, aby vedenie mesta a poslancov presvedčila o svojej koncepcii, stratégii a vízii.

„Ak by sa osvedčila, potom by pokračovala na dobu neurčitú. Taktiež by som po tejto dobe navrhol prehodnotiť platové podmienky, keďže si myslím, že uvedená pozícia by mala byť adekvátnejšie, a teda mierne vyššie ohodnotená," podotkol Bolaček.

Poslanci však jeho pozmeňujúci návrh neschválili.