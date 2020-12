Pre obnovu podhradia Krásnej Hôrky treba dohodu obce s vlastníkmi stánkov

Inak hrozí krízový plán B.

29. dec 2020 o 12:35 TASR

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE. Ak sa samospráva obce Krásnohorské Podhradie v okrese Rožňava nedohodne s majiteľmi zostávajúcich dvoch stánkov v podhradí Krásnej Hôrky, Slovenské národné múzeum (SNM) v nasledujúcich rokoch zrekonštruuje iba samotný hrad, ale jeho podhradie nie.

Na decembrovom zasadnutí obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí to konštatoval riaditeľ SNM Branislav Panis.

"Bez tejto dohody, bez podpisu zmlúv medzi obcou a majiteľmi pozemkov, nie je možné zahrnúť podhradie do rekonštrukcie hradu Krásna Hôrka, ktorú už SNM nemôže a ani nechce odkladať," dodal riaditeľ.

Majú krízový plán B

Zároveň však podotkol, že podľa informácií z mimoriadneho zasadnutia zastupiteľstva pred Vianocami došlo k pozitívnemu vývoju a do konca roka očakáva múzeum ďalšie kroky k vyriešeniu situácie.

"Budeme pár dní trpezliví, uvidíme začiatkom roka. Ak by k podpisu spomenutých dvoch zmlúv neprišlo, rovnako aj k ďalším nutným krokom, máme pripravený krízový plán B, ktorým sa vieme priblížiť k realizácii obnovy hradu Krásna Hôrka - no žiaľ, bez obnovy podhradia," podotkol riaditeľ.

Poslankyňa: Ultimátu je vyhovené

Ako na sociálnej sieti v tejto súvislosti informovala obecná poslankyňa Katarína Prékopová (nezávislá), zastupiteľstvo na mimoriadnom rokovaní napokon schválilo zmluvy o budúcich zmluvách, ktoré sa týkajú vyrovnania nájomných vzťahov v areáli pod hradom.

"Ultimátu SNM a ministerstva kultúry je týmto na poslednú chvíľu vyhovené. Jedna zmluva prešla v pomere hlasov 7:1, druhá v pomere 8:0," konkretizovala Prékopová.

Starosta: Obec by na to peniaze nemala

Starosta Krásnohorského Podhradia Peter Bollo (nezávislý) na riadnom decembrovom zasadnutí uviedol, že by bol šťastný, ak by sa realizoval plán A, teda rekonštrukcia hradu aj s obnovou podhradia.

"Keby sme pristúpili k plánu B, obec by na to určite nemala finančné prostriedky v rozpočte a nedokázala by do areálu pod hradom investovať taký rozpočet ako štát," povedal.

Fakty V rámci obnovy podhradia Krásnej Hôrky by malo byť vybudované nové parkovisko, infocentrum, toalety a zázemie pre turistov. Predpokladané náklady sú šesť miliónov eur. Podľa údajov SNM sa má v budúcom roku začať veľké verejné obstarávanie na rekonštrukciu Krásnej Hôrky, na ktorú bolo schválených 35 miliónov eur. Múzeum ešte na jeseň avizovalo, že prví návštevníci by hrad mohli navštíviť v roku 2022 a kompletne dokončený by mal byť v roku 2024.