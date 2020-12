Rožňava bude od januára vyvážať odpad vo vlastnej réžii

Neskôr by chceli so zvozom pomáhať aj okolitým obciam.

28. dec 2020 o 13:00 TASR

ROŽŇAVA. Zber tuhého komunálneho odpadu (TKO) začne samospráva Rožňavy aj napriek niektorým problémom od 1. januára 2021 vo vlastnej réžii.

Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva to potvrdil primátor Michal Domik (nezávislý) s tým, že mesto nahradí spoločnosť Brantner Gemer, ktorá zber odpadu realizovala doteraz.

„Budeme možno improvizovať, budeme si možno musieť zobrať do prenájmu autá alebo voziť pozbieraný odpad aspoň do konca januára na skládku, ale s tým, že to prepočítame a dáme vedieť občanom," avizoval primátor.

Pomoc aj iným obciam

V budúcnosti chce samospráva podľa neho v tejto oblasti aj podnikať a zabezpečovať zber TKO i v iných obciach, ktoré o to prejavia záujem.

Aj z tohto dôvodu mesto pre svoju zberovú spoločnosť kupuje hneď dve zberové vozidlá.

„Za mnou chodia starostovia a pýtajú sa, aká je cena a čo im odporúčame. Povedal som im, že možno o pol roka, o rok, s tým začneme, urobíme podnikateľskú činnosť a budeme môcť aj týmto obciam pomôcť znížiť náklady na komunálny odpad," načrtol Domik.

Dodal, že mesto už má na zber TKO prijatých zamestnancov, ktorí vykonávali odvoz odpadu aj predtým.

„Január bude ťažký, lebo nám treba vymeniť 820 nádob na komunálny odpad, a to sa nedá za jeden deň. Už ich však máme zakúpené a poverili sme firmu, aby nám ich postupne vymenila. Vysúťažené už máme aj autá," uviedol primátor.

Primátor čaká veľkú úsporu

Na zber TKO samospráva už k 1. júlu zriadila novú spoločnosť Odpadové služby mesta Rožňava, podľa Domika však následne čelila pri verejnej súťaži na zberové vozidlá a zámere vytvorenia zberového dvora viacerým prekážkam.

Upozornil však, že mesto už vlani len vďaka dôslednejšej kontrole vyvážania odpadu ušetrilo okolo 130 000 eur.

Ako uviedol v júli, pri zbere TKO vo vlastnej réžii očakáva ďalšiu ročnú úsporu minimálne 200 000 eur.

Táto suma sa však zdá prehnaná poslancovi Jurajovi Balázsovi (nezávislý).

„Úprimne poviem, ja neverím v to, že 200 000 či 300 000 eur ušetríme. Ale pri tom, ako rastú náklady na odpadky, tak by boli aj od hocijakej inej firmy vyššie ako doteraz. Takže budem veľmi rád, keď sa podarí odpadovej službe mesta ustriehnuť náklady v tej výške, ako boli doteraz," podotkol.

Ocelník: Termín je možno šitý na mieru

Samospráva súčasne vyhlásila aj verejnú obchodnú súťaž na likvidáciu TKO.

Ako však na svojej stránke upozornil poslanec Roman Ocelník (nezávislý), príslušná výzva bola na webe mesta zverejnená 23. decembra o 20.40 hod. a uchádzači musia predložiť ponuky do 29. decembra do 10.00 hod.

„Záujemcovia majú prakticky necelé dva pracovné dni na predloženie ponúk. V minulých volebných obdobiach takéto konanie odsudzovalo zopár opozičných poslancov, ktorí sú práve teraz v skupine koaličných poslancov okolo primátora. Termín je možno v súlade so zákonom, no nabáda tušenie, že je šitý na mieru niekoho, kto bol možno vopred s tým oboznámený," podotkol Ocelník.