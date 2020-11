V Nižnej Slanej dosahuje nezamestnanosť 80 percent

Starosta vidí príčinu aj v krachu závodu Siderit z roku 2008.

12. nov 2020 o 10:09 TASR

Vchod do areálu niekdajšieho banského závodu Siderit. Skrachoval v roku 2008. (Zdroj: TASR/Branislav Caban)

NIŽNÁ SLANÁ. Úroveň okolo 80 percent dosahuje aktuálna nezamestnanosť v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava.

Povedal to jej starosta Tibor Jerga (Most-Híd), podľa ktorého je takýto stav dlhodobejší a spôsobený okrem iného ukončením činnosti podniku Siderit.

To zásadným spôsobom ovplyvnilo život nielen v dedine, ale v celom mikroregióne od Dobšinej po Rožňavu.

"Prišla veľká nezamestnanosť a veľmi veľa mladých odišlo pracovať do zahraničia. V súčasnosti sa snažíme zamestnanosť nejako obnoviť, chceme skúsiť vybudovať nejaké sociálne podniky, aby sme vedeli mládež pritiahnuť nazad do nášho mikroregiónu," načrtol starosta s tým, že podniky by mali byť zamerané napríklad na výrobu vykurovacích peliet či zámkovej dlažby.

Nové závody v starom areáli

Pomôcť k zvýšeniu zamestnanosti by podľa neho mohli aj nové prevádzky v bývalom banskom a spracovateľskom areáli Sideritu, kde by mala vzniknúť stanica technickej kontroly, servis či autoumyváreň.

"Sme pri tomto zámere nápomocní. Majiteľ areálu by okrem toho v ňom chcel rozbehnúť aj nejakú výrobu," ozrejmil Jerga.

Siderit podľa neho vo svojich najlepších časoch zamestnával okolo 1 600 ľudí a ešte aj pred koncom činnosti v roku 2008 v závode pracovalo takmer 600 ľudí.

"Bola tam totiž nielen baňa, ale aj úpravňa vyťaženej železnej rudy," podotkol starosta.

Odkalisko ako environmentálna záťaž

Banský závod v Nižnej Slanej fungoval od roku 1975 do roku 2008, keď skončil v krachu a činnosť bola ukončená v bani aj v úpravni rudy.

V nasledujúcich rokoch sa stal terčom zlodejov, ktorí sa zamerali hlavne na železný materiál vrátane výstuže banských chodieb.

Environmentálnou záťažou pre samosprávu i obyvateľov zostalo po ukončení ťažby a spracovania rudy odkalisko v lesoch nad dedinou.

Podľa údajov rezortu životného prostredia je na ňom uložených takmer 5,5 milióna kubických metrov zvyškov po drvení železnej rudy, pričom zaberá celkovú plochu viac ako 21,6 hektára.

Náklady na prekrytie odkaliska, z ktorého v súčasnosti vietor rozfukuje prach do niekoľkostometrovej výšky, odhaduje ministerstvo na viac ako 2,8 milióna eur.

Odkalisko so zvyškami po spracovaní železnej rudy. (zdroj: TASR/Branislav Caban)