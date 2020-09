V rožňavskej nemocnici vyskočil pacient zo štvrtého poschodia

Družka: Neutíšili mu ukrutné bolesti. Nemocnica: Nemohli sme.

30. sep 2020 o 0:00 Peter Jabrik

ROŽŇAVA. V Nemocnici s poliklinikou sv. Barbory v Rožňave sa stala tragédia.

Z balkóna interného oddelenia na 4. poschodí vyskočil hospitalizovaný 64-ročný pacient Viliam Š.

Na následky mnohopočetných zranení o niekoľko hodín neskôr zomrel.

Čaká sa na verdikt prokuratúry

Stalo sa to ešte 30. augusta. Korzár na to upozornila jeho družka Erika Rákoczyová až teraz v pondelok.

Na tom istom oddelení tejto nemocnice sa stalo podobné nešťastia aj vlani v máji.

Ako vtedy médiá informovali, z okna na 4. poschodí vyskočil 57-ročný muž.

„O mojom druhovi sa nikde nepísalo, pritom keď o necelé dva týždne neskôr vypadlo dievčatko v popradskej nemocnici, boli toho plné médiá. Rozhodla som sa obrátiť sa na vás po tom, ako mi v pondelok z polície prišlo, že zastavujú trestné stíhanie, lebo nejde o trestný čin. Rozhorčilo ma to, nebola som ani vypovedať, kontaktovali ma len telefonicky,“ vysvetlila E. Rákoczyová.

„V súvislosti s vami uvedeným prípadom poverený príslušník OO PZ Rožňava zastavil trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia, ale vo veci doposiaľ nie je právoplatne rozhodnuté. Spis sa totiž nachádza na prokuratúre a zatiaľ nemáme spätnú väzbu, či sa prokurátor stotožnil s postupom policajta. Podľa § 203 ods. 1 písm. a) Trestného poriadku vami uvedená osoba podala k veci vysvetlenie, o ktorom polícia spísala záznam,“ uviedla v utorok krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.

Družka: Kričal, že už bolesť nevydrží

Pani Rákoczyová doniesla druha do nemocnice v piatok 28. augusta, lebo sa mu zhoršil zdravotný stav.

„Dlhodobo mal nedostatok železa. Už niekoľkokrát sa stalo to, že musel ísť do nemocnice, dali mu krv a stav sa mu zlepšil. Neviem, čo sa stalo, že to teraz takto strašne dopadlo,“ povedala nám družka.

Dodala, že v nedeľu 30. augusta mala veľmi zlú predtuchu, preto sa vybrala do nemocnice. Viliama našla v hroznom stave. Kričal od bolesti: „Erika, čo so mnou urobili? Ja to už nevydržím.“

„Tak silno mi stískal ruku, že som sa bála, aby mi ju nezlomil. Zúfalá som dvakrát privolala lekárku, aby mu pomohli. Žiadala som tiež personál, aby mu dali morfium na utíšenie bolesti. Asistentka mi hovorila, že mu dali sedatíva. Dostal aj infúziu, ale jeho bolesti sa neustále stupňovali,“ popisovala posledné hodiny života svojho druha.

Odišla z nemocnice, chvíľu nato vyskočil

Rákoczyová tvrdí, že keď sa ho pýtala, či mu dali krv, povedal jej, že nie. To ju šokovalo.

„Nebol senilný, takže som mu verila, že ju nedostal. Dožadovala som sa vysvetlenia od lekárky, prečo mu ju nedali.“

Z komunikácie personálu vyrozumela, že nemajú krv.

V hustnúcej atmosfére ju podľa jej slov požiadal personál, aby už radšej odišla. Urobila to tesne pred 18. hodinou. A druh vyskočil len zhruba o štvrťhodinu neskôr.

„Keby som zostala, neurobil by to,“ povzdychla si.

Telefonovali jej z nemocnice, čo sa stalo, tak sa tam ihneď vrátila.

„Chcela som byť pri ňom do poslednej chvíle. Jeho zranenia boli nezlučiteľné so životom, z bezvedomia sa už neprebral. Zomrel o pol desiatej večer ešte v ten istý deň,“ uviedla Rákoczyová.

Námestník Kopecký: Krv sme podať nemohli

„Je pravda, že pacient nedostal krv, ale nie z dôvodu, že by jej bol nedostatok. Bolo to preto, že ju nemohol prijať, lebo mal protilátky proti červeným krvinkám. Keby sme mu transfúziu krvi dali, ublížili by sme mu. Okamžite by sa totiž krvinky začali rozpadať a vyvolalo by to ešte horšiu reakciu, teda by ešte viac klesli jeho vlastné krvinky. Toto vieme vydokladovať vyšetrením hematológa, ktorý túto diagnózu potvrdil,“ reagoval námestník nemocnice pre liečebno-preventívnu starostlivosť Petr Kopecký.

Doplnil, že protilátky sa mu vytvorili, lebo krv dostal v minulosti už opakovane.

Pacientovi aplikovali podľa námestníka železo v tabletkách i infúziou na podporu krvotvorby, nakoľko jeho chudokrvnosť bola spôsobená práve nedostatkom železa.

„Nepopierame, že pacient mal bolesti. Tie sa začali v nedeľu o 16. hodine, teda na tretí deň hospitalizácie. Ihneď bolo realizované chirurgické konziliárne vyšetrenie, chirurg indikoval CT vyšetrenie. Podali sme mu lieky proti bolesti, čakalo sa na popis vykonaného CT rádiológom. Pravdepodobne by bol ešte v ten deň operovaný. Žiaľ, pacient medzitým vyšiel na balkón a preskočil cez zábradlie,“ popísal Kopecký.

Morfín podať Viliamovi Š. nemohli, v dokumentácii bola popísaná alergická reakcia po podaní Dolsinu, museli začať s bežným analgetikom, ktoré dostal v infúzii.

Riaditeľ Suchý: Operovať sme už nestihli

Riaditeľ rožňavského zdravotníckeho zariadenia Dušan Suchý zdôraznil, že v nedeľu nastala akútna komplikácia, ktorá nijako nesúvisela s chudokrvnosťou, na ktorú sa pacient už liečil dlhodobo a kvôli ktorej bol aj prijatý do nemocnice.

„Akútne komplikácie súviseli s mezoraickou trombózou, ktorá je veľmi ťažkým ochorením s vysokou úmrtnosťou. Arteriálny systém, ktorý vyživuje črevo, sa upchá krvnou zrazeninou a črevo začne odumierať. Práve toto sprevádzajú veľké bolesti, na ktoré však nezaberajú ani opiáty (ak by ich pacient aj mohol dostať). Keď sa tieto ťažkosti v nedeľu prejavili, bol pacient ihneď štandardne diagnostikovaný, ale kým sme odvtedy v priebehu dvoch hodín mohli dospieť do štádia operácie s verifikovanou diagnózou, došlo k tej nešťastnej udalosti. Je nám to samozrejme veľmi ľúto, v takýchto situáciách sú však zdravotníci bezmocní,“ konštatoval Suchý.

Pacient mal na toto ochorenie predispozíciu, keďže sa mu cievy upchali v minulosti i v iných oblastiach tela a bol pre takéto ťažkosti aj operovaný.

„Do nemocnice sme ho už prijímali nie v optimálnom zdravotnom stave, o čom svedčila i jeho hmotnosť 47 kilogramov,“ uzavrel riaditeľ.

