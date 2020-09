Na Krásnej Hôrke sa stále pracuje, odkazuje ministerka Milanová

Hrad čaká do otvorenia v roku 2024 ešte veľa roboty.

25. sep 2020 o 16:42 TASR

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE. Na hrade Krásna Hôrka v okrese Rožňava je ešte veľa roboty a času je už veľmi málo.

Uviedla to ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) počas kontrolného dňa na hrade.

„Z toho, čo sa plánuje urobiť, teda vlastne vrátiť hrad do podoby približne z roku 1903 až 1905, to sú veci, ktoré sa nedajú robiť zo dňa na deň. Možno verejnosť vníma to, že Krásna Hôrka sa dlho ako keby nemenila, ale pravda je taká, že práce sa odohrávajú v jej vnútri, kam má len málo ľudí prístup," povedala ministerka.

Dodala, že by preto chcela vyslať signál, že na Krásnej Hôrke sa pracuje a ešte sa bude pracovať.

„Ak by do roku 2024 bola otvorená, aspoň z nejakej časti, tak si myslím, že by sa nám podaril kus roboty," zdôraznila Milanová.

Lepšia druhá štúdia

Za prospešné podľa vlastných slov považuje vypracovanie novej architektonickej štúdie obnovy hradu.

„Štúdia, ktorá bola urobená ako prvá, bola problematická a aj ona spôsobila toto zdržanie, ktorému čelíme. Je tu však nový projekt, je lepší ako ten predtým. Je podľa mňa realizovateľnejší a prospešnejší pre hrad," podotkla.

Komplexný projekt obnovy Krásnej Hôrky a jej okolia po požiari z roku 2012 je podľa Slovenského národného múzea (SNM) najrozsiahlejším v histórii hradu, pričom nejde len o zjednodušený návrat do stavu pred požiarom.

„Projekt počíta aj s odstránením nevhodných zásahov do pamiatky realizovaných v rokoch 1956 - 1989, ktoré výrazne poškodili autenticitu pamiatky," konštatovalo SNM.