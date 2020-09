Za drogy dostal najprv domáce väzenie, napokon skutočné

Gemerčan sa drogového zločinu dopustil v podmienke.

7. sep 2020 o 0:00 Róbert Bejda

Zo zadržaného množstva by sa dala ušúľať jedna cigareta. (Zdroj: Ilustračné - archív)

ŠTÍTNIK, KOŠICE. Dostať za drogový zločin domáce väzenie môže byť snom každého odsúdeného.

Ivanovi M. zo Štítnika v okrese Rožňava sa na krátky čas tento sen splnil.

Miestny súd mu namiesto nepodmienečného trestu vymeral niekoľkoročné monitorovanie elektronickým náramkom.

Namontovania na nohu sa odsúdený napokon nedočkal. Prokurátor sa odvolal a krajský súd minulý týždeň rožňavský rozsudok výrazne zmenil.

Z domáceho väzenia bolo napokon ústavné.

Sušina na jednu cigaretu

Ivan sa dostal do problémov vlani v decembri, keď policajti v mieste jeho prechodného bydliska v obci Slavošovce našli marihuanu.

Síce jej nebolo veľa, iba 0,12 gramu, no viac zavážil fakt, že 36-ročný Gemerčan ju nemal iba pre seba. Vyšetrovanie odhalilo, že drogu predával aj iným konzumentom.

Na polícii sa Ivan priznal, že s marihuanou do styku prichádzal a nakupoval ju od údajne neznámych ľudí v Rožňave.

No nie preto, aby na nej zarábal. Čo nevyfajčil sám, to dal alebo predal iným kamarátom a údajne za takú istú cenu, za akú drogu kupoval on.