Slovenské národné múzeum chce Krásnu Hôrku otvoriť v roku 2022

Na hrade prebieha archeologický výskum, odkryjú zvyšky kaplnky.

26. aug 2020 o 16:42 TASR

KRÁSNOHORSKÉ PODHRADIE. Slovenské národné múzeum (SNM) plánuje otvoriť hrad Krásna Hôrka pri Krásnohorskom Podhradí v Rožňavskom okrese v roku 2022 a celý ho sprístupniť o dva roky neskôr, teda podľa posledného avizovaného harmonogramu.

Súvisiaci článok Ministerka kultúry je pri termínoch dokončenia Krásnej Hôrky skeptická Čítajte

Na stredajšom tlačovom brífingu na hrade to potvrdil generálny riaditeľ SNM Branislav Panis.

„My sa stále držíme predpokladaného termínu, čo je prelom rokov 2021 a 2022. Ja stále verím tomu, že letná sezóna 2022 už bude na Krásnej Hôrke plne obsadená. To znamená, že návštevníci sa okrem infocentra, ktoré vybudujeme, dostanú aj na dolný a stredný hrad," konkretizoval riaditeľ s tým, že do konca roka 2024 by chceli otvoriť celú Krásnu Hôrku.

Článok pokračuje pod video reklamou

Žeriav chcú odstrániť v druhom polroku

Na hrade aktuálne prebieha archeologický výskum, ktorý podľa Panisa pomáha architektom a projektantom, aby ho urobili oveľa lepším, než bol pred požiarom a predchádzajúcimi obnovami.

Súvisiaci článok Rekonštrukčné práce na hrade Krásna Hôrka pokračujú Čítajte

„Celé naše snaženie je o tom, aby rekonštrukcia, ktorá má stáť veľmi veľa peňazí, bola tak dobre urobená, aby Krásna Hôrka 50 rokov nepotrebovala väčšiu opravu," zdôraznil Panis.

SNM začiatkom roka avizovalo, že v polovici tohto roka bude z hradu demontovaný žeriav, ktorý je na ňom už niekoľko rokov.

„Plánovali sme to v druhom polroku, lebo aj archeologický výskum je závislý od toho, či ho odstránime. Ak sa dohodneme s ministerstvom kultúry, tak sa nám to hádam podarí. Ak by to aj nebolo v novembri, bude to začiatkom budúceho roka," avizoval Panis, podľa ktorého prebiehajú rokovania, aby tento termín stihli.

Výsledky archeologického výskumu

Artefakty prevažne zo 16. a 17. storočia sa podarilo nájsť archeológom počas záchranného výskumu, ktorý pre potrebu projektovania a obnovy hradu realizujú od 4. augusta do konca novembra.

Súvisiaci článok Krásnu Hôrku by mali začať opäť opravovať už o pár dní Čítajte

O doterajších výsledkoch informoval na brífingu na hrade archeológ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied Peter Bednár.

„Niektoré zo zhruba 13 sond už máme aj doskúmané. Ešte plánujeme otvoriť jednu veľkú sondu na parkáne, kde budeme odkrývať zvyšky kaplnky, ktorá tam stála. Plánujeme odkrývať aj terén pred severovýchodnou baštou pre spresnenie projekcie," priblížil archeológ.

Väčšina sond je podľa neho v stredovekom jadre hradu, pričom práce sú v rôznom štádiu rozpracovania.

„Z výsledkov vieme osvetliť, ako sa Krásna Hôrka rozširovala v 15. a 16. storočí. Potvrdili sa aj zistenia z prelomu 60. a 70. rokov o rozsahu pôvodného včasnogotického hradu," povedal Bednár.

Zaujímavé objavy

Medzi najzaujímavejšie nálezy podľa neho patria zvyšky včasnogotickej a ďalšej neskorogotickej hradby, ako aj niektoré artefakty.

Súvisiaci článok Na hrade Krásna Hôrka riešia havarijný stav klenby Čítajte

„Tie sú pomerne mladšie, väčšinou sa viažu na obdobie renesančnej prestavby v 16. storočí. Objavili sme keramiku, pekný nález ostrohy a časť kostenej ozdoby z odevu," priblížil archeológ s tým, že niektoré nálezy je možné datovať aj do 15. storočia, z najstaršej etapy hradu z 13. storočia však nenašli nič.

Ako pokračoval, medzi nálezmi je aj medený pliešok, aký zatiaľ na Krásnej Hôrke nebol objavený.

„Dúfali sme, že ide o mincu, je to však pravda len spolovice. Obsah striebra vylučuje, že by šlo o skutočnú mincu. Je to pliešok pripravený na razenie falošnej mince," načrtol archeológ. Dáva to však podľa neho predpoklad, že aj na Krásnej Hôrke fungovala falšovateľská dielňa.

„Nie je to až taká rarita, pretože pomaly už nepoznáme hrad, kde by sa v 15. storočí nefalšovali mince," dodal.

Rozsah nálezov podľa Bednára ovplyvňuje aj fakt, že hrad bol od založenia v 13. storočí až doteraz „živý".

„Možno najdlhšie obdobie, kedy je opustený, je práve teraz od roku 2012. My v podstate vykopávame odpad a toho je tu málo," zakončil archeológ.