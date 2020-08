Jazdil napriek zákazu, policajtom chcel ujsť. Narazil do plota pri kostole

Vbehol do kríkov a potom do potoka.

1. aug 2020 o 10:49 Klaudia Jurkovičová

ROCHOVCE. K dopravnej nehode došlo vo štvrtok 30 minút pred polnocou v obci Rochovce v okrese Rožňava.

Ako informovala polícia na sociálnej sieti, 37-ročný muž z okresu Rožňava viedol motorové vozidlo v obci Rochovce. Policajná hliadka so zapnutým výstražným a zvukovým znamením sa ho pokúsila zastaviť.

Vodič však nereagoval a začal pred policajtmi unikať.

V miernej pravotočivej zákrute nezvládol riadenie, prešiel do protismeru, kde odlomil zábradlie betónového mosta, no aj napriek tomu pokračoval v jazde.

Napokon narazil do oplotenia kostola.

Vtedy vyskočil z auta a dal sa na útek.

"Preskočil oplotenie kostola, vbehol najprv do kríkov a potom aj do potoka. Keď už pozeral priamo do očí mužov zákona, jeho hrdinstvo pominulo. Dychovej skúške aj odberu biologického materiálu sa odmietol podrobiť. Napokon vyšlo najavo, že má zadržaný vodičský preukaz a súdom uložený trest zákazu činnosti viesť motorové vozidlá všetkých druhov na doživotie," uviedla polícia.

Vodič už čelí obvineniu z prečinov marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.

Článok pokračuje pod video reklamou