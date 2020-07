Rožňava plánuje obnovu východnej a južnej časti námestia

Stihnúť to musí do konca roka, práce sa ešte nezačali.

28. júl 2020 o 17:23 TASR

ROŽŇAVA. Obnova východnej a južnej časti Námestia baníkov je jedným z aktuálnych hlavných investičných zámerov mesta Rožňava.

Podľa primátora Michala Domika (nezávislý) už mesto stavbu odovzdalo dodávateľovi, ktorým sú Technické služby mesta (TSM).

Tie v súťaži zvíťazili v konkurencii ďalších ôsmich subjektov.

Pôvodne samospráva avizovala začiatok prác už na prvú polovicu júla, ako však povedal primátor, zdržanie oproti pôvodnému plánu spôsobil problém so zeleňou na námestí.

„Sú tam stromy, ktoré treba vyrezať, lebo tam bude nová výsadba, a nie je na to vegetačné obdobie. Riešili sme to cez okresný úrad, aby sme nešli protizákonne," vysvetlil Domik.

Po novom by sa tak podľa neho práce mohli začať začiatkom augusta.

Rozšírená obnova

Zmenou je i rozšírenie rozsahu plánovaných prác, keďže pôvodne mala byť obnovená len východná časť.

„Keď som si však prepočítal peniaze a zavolal riaditeľa TSM, vedeli sme pridať aj južnú časť, čo je pre mesto úspora, keďže naraz urobíme aj ďalšiu časť," konkretizoval Domik.

Za pridanú hodnotu považuje i skutočnosť, že súťaž na dodávateľa stavby vyhrala práve mestská príspevková organizácia TSM.

„Jej zamestnancov vlastne zaplatíme z tohto projektu a budú tam robiť štyri až päť mesiacov, čím TSM ušetrí ďalších 60 000 eur," podotkol primátor.

Uvedenú sumu môže mesto budúci rok využiť na opravu ďalších chodníkov na Šafárikovej ulici.

Musia skončiť do konca roka

Celkové náklady na aktuálnu rekonštrukciu sú okolo 250 000 eur, ktoré mesto získalo na výjazdovom zasadnutí vlády pred zhruba dvoma rokmi, ešte za bývalého primátora a súčasného mestského poslanca Pavla Burdigu (Most-Híd).

„Pýtali sme si vtedy peniaze na obnovu chodníkovej časti námestia. Dúfam, že sa to stihne, lebo do konca roka treba námestie aj odovzdať, aby tieto peniaze nebolo potrebné vrátiť. To by bola škoda a námestie obnovu potrebuje," poznamenal.

Na posledných zasadnutiach mestského zastupiteľstva sa niektorí poslanci pýtali, či taká veľká zákazka, akou je rekonštrukcia námestia, nebude na úkor ďalších povinností TSM v meste. Ako primátor deklaroval priamo na rokovaniach, podľa neho to nehrozí.

Skeptickejší v tejto veci je Burdiga.

„Ja dúfam, že nie, ale bojím sa toho, že áno. Je to možno taká šalamúnska odpoveď, ale bojím sa toho, pretože je to dosť veľká a náročná akcia. Ale ak to TSM zvládnu, budem veľmi rád," zakončil.

Námestie baníkov Rožňava opravovala aj pred zhruba ôsmimi rokmi. Vtedy bola opravená jeho západná časť.