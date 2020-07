Kmeť: Pri výstavbe ciest na Gemeri rátame aj s tunelom Soroška

Plán bude treba vyhodnotiť podľa priorít.

23. júl 2020 o 12:17 SITA

Tunel Soroška by vodičom uľahčil jazdu. (Zdroj: TASR)

JABLONOV NAD TURŇOU. Plán výstavby cestnej infraštruktúry bude zahŕňať aj plánovaný úsek rýchlostnej cesty R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška.

Potrebné však bude vyhodnotiť ho z hľadiska priorít.

V rozhovore to potvrdil štátny tajomník Ministerstva dopravy a výstavby SR (MDV) Jaroslav Kmeť (nominant Sme rodina).

„Úsek s tunelom Soroška bude v pláne, ale treba sa pozrieť, ako vychádza prioritne," povedal Kmeť, rodák z Humenného.

Kmeť: V tendri boli chyby

Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) nedávno zrušila verejnú súťaž na zhotoviteľa uvedeného úseku R2.

Bývalé vedenie NDS vyhlásilo verejné obstarávanie v závere minulého roka bez právoplatného stavebného povolenia, pričom podľa zadanej dokumentácie stavebné povolenie nie je možné získať a projekt je tak nerealizovateľný.

Navyše, k súťažným podkladom prišlo vyše tisíc žiadostí o vysvetlenie.

„Tender zrušili, lebo v ňom boli chyby," uviedol Kmeť.

S ministrom dopravy a výstavby Andrejom Doležalom (nominant Sme rodina) sa plánujú stretnúť v rožňavskom regióne so žiadateľmi, ktorí spisujú petíciu za výstavbu úseku R2.

„Nemáme problém hovoriť pravdu každému do očí. Nebudeme nič zatajovať," dodal Kmeť.

Érsek: Veľa vecí sa dalo odstrániť a vysvetliť

Predchádzajúci minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) tvrdí, že úsek s tunelom Soroška je jedným z kľúčových na trase R2.

„Počas verejného obstarávania sa dalo veľa vecí odstrániť a vysvetliť. Neviem, akého charakteru boli otázky a pripomienky zainteresovaných firiem," zareagoval Érsek.

Pripomenul, že stavbu úsekov na R2 nepodporoval Útvar hodnoty za peniaze (ÚHP) na Ministerstve financií SR.

„V prvom kole presadzovali rozšírenie vozovky, čo krásne odhalilo ich odbornosť, veď vozovka je z jednej strany ohraničená krasovým objektom a z druhej je priepasť. Jedno je isté, keby som bol ministrom dopravy, tento úsek by som zaradil medzi prioritné a hľadal by som cestu pre realizáciu tohto úseku," uzavrel Érsek s tým, že výstavba by priniesla sociálne a ekonomické benefity.

Nezrovnalosti

Plánovaný úsek R2 Rožňava - Jablonov nad Turňou má dĺžku vyše 14 kilometrov, z toho tunel Soroška 4 248 metrov.

Predpokladaná cena výstavby plánovanej na viac ako päť rokov bola viac ako 243 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty.

Predmetom žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov podľa NDS boli najmä nezrovnalosti a chyby vo výkaze výmer a v poskytnutej projektovej dokumentácii.

„Vysvetlením predmetných žiadostí by došlo k zásadnej zmene súťažných podkladov. Diaľničnej spoločnosti by tak vznikla povinnosť opraviť súťažné podklady a prípadne opätovne vyhlásiť verejné obstarávanie," uviedla NDS.

Problémový projekt

Útvar hodnoty za peniaze koncom roka 2019 upozornil, že projekt R2 nie je spoločensky návratný a razenie tunela nesie výrazné a nepopísané environmentálne riziká.

Zároveň projekt nemá stavebné povolenie, tunelová časť projektu vzhľadom na extrémne zložitú krasovú geológiu horského masívu a pre neúplnosť projekčných podkladov a úradných rozhodnutí nesie vysoké riziko prekročenia nákladov a oneskorenia výstavby.

Navyše, projekt nie je možné financovať zo zdrojov Európskej únie.

NDS chce v budúcnosti pripraviť tender na výstavbu úseku R2 s tunelom Soroška podľa zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s celospoločenskými prioritami.