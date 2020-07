Múzeum Betliar je v zložitej finančnej situácii

Strata prevyšuje stotisíc eur a za prvý polrok len sedemtisíc návštevníkov.

19. júl 2020 o 0:00 nsk

BETLIAR. Tradičný historický piknik v parku kaštieľa Betliar bol po dlhých týždňoch prvou väčšou verejnou akciu, ktorú Múzeum Betliar pripravilo.

„Aj to sme obávali, či bude piknik možné usporiadať,“ začala riaditeľka SNM Múzeum Betliar Tímea Mátéová.

Bez ľudí a bez peňazí

Kaštieľ sprístupnili po verejnosti 8. mája, samozrejme, za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.

Návštevníci si mohli prezrieť expozície len v skupine piatich ľudí, bez sprievodného slova.

Postupne, ako sa opatrenia uvoľňovali a narastal aj počet návštevníkov v skupine, vrátili sa sprievodcovia.

Aktuálne môže byť v jednej skupine 25 ľudí.

Vstup je povolený len s nasadeným rúškom a dezinfikovaní rúk.

„Naše múzeum si nepamätá takto hlavne finančne náročné časy. Môžem povedať, že ani po požiari hradu Krásna Hôrka sme nezažívali takúto ťažkú situáciu. Kvôli nej sme nemohli dovoliť prijať dostatočný počet sezónnych pracovníkov, ani do kaštieľa, ani do anglického parku pri kaštieli,“ povedal Mátéová.

„To, že sme mohli znovu otvoriť kaštieľ, by nebolo možné bez OZ Andoras, bez jeho členov, našich bývalých zamestnankýň. Hoci sú už na dôchodku, ochotne a bez nároku na honorár nám v rámci svojho voľného času prišli pomôcť. Bez nich by sme to v žiadnom prípade nezvládli.“

Upravili časy vstupov

Zložitá situácia sa odzrkadlila aj v úprave časov vstupov do kaštieľa.

„Nie sme tak dlho otvorení ako to zvyklo byť minulé roky. Nemáme otvorené v pondelok, pretože nevieme zabezpečiť prevádzku bez ďalších zamestnancov. Situácia je taká, že kto ovláda text a kto môže, chodí vypomáhať do kaštieľa. Väčšinou sú to naši odborní zamestnanci. Jednoducho musíme sa zomknúť, sprevádzať chodím aj ja, či moja sekretárka. Je to náročné,“ opísala situáciu Mátéová.

Návštevníci sa do kaštieľa pozvoľna vracajú.

Ako isté lákadlo zaviedli sobotné Večerné prehliadky, ktorých témou je život v aristokratických kruhoch.

Na augustové soboty pripravujú nočné prehliadky po bežne nesprístupnených trasách.

Na tieto prehliadky si návštevníci môžu od utorka do nedele zakúpiť lístok v pokladni, no dajú sa rezervovať aj telefonicky, či emailom.

Finančné straty múzea sú veľké.

„Môžem povedať, že táto suma už presiahla sto tisíc eur,“ priznala Mátéová.

„Straty sú samozrejme veľmi veľké aj na počte návštevníkov. Doteraz od januára kaštieľ spolu s mauzóleom navštívilo niečo vyše sedem tisíc ľudí. Takúto nízku návštevnosť si Múzeum Betliar nepamätá.“

Leto bez výstavy

V týždňoch, keď boli kaštieľ i mauzóleum v Krásnohorskom Podhradí pre verejnosť zatvorené, život v múzeu zastal len čiastočne.

„Veľa kolegov vedelo pracovať z domu, odborné úlohy naďalej plnili. Čo ma mrzí, že sme nevedeli otvoriť letnú sezónu výstavou. Pretože tá sa bez financií realizovať nedá, problémy boli aj so zahraničnými výpožičkami, s ktorými sme rátali. Takže po piatich rokoch prvýkrát nemáme v letnej sezóne výstavu,“ uviedla riaditeľka múzea.

„Dúfam, že na budúci rok sa k tejto tradícii budeme môcť vrátiť.“

Archívny výskum parku

V množstve zlých sa však objavila aj jedna dobrá.

„Po dvoch rokoch sa nám konečne podarilo uzavrieť zmluvu, ktorá sa týka archívneho výskumu parku. Realizovať ho bude medzinárodne uznávaný výskumník Gábor Alföldy z Budapešti, ktorý sa zaoberá historickými aristokratickými záhradami. Jeho výsledkom bude návrh na obnovu celého parku. Budeme zasa o krok bližšie k tomu, aby sme mohli žiadať peniaze a mohli betliarsky park vrátiť do takej podoby, v akej bol za Andrássyovcov,“ pochválila sa Mátéová.

Operný večer

Viaceré plánované podujatia sa uskutočniť nemohli.

Vzhľadom na pribúdajúce počty nových prípadov visí na ďalšími akciami otáznik.

V Múzeu Betliar však veria, že ich budú môcť usporiadať.

Najbližšie by to mal byť v sobotu 25. júla symfonický koncert.

Zriecť sa nechcú ani operného večera.

„Dúfam, že sa nám ho podarí zorganizovať, pretože patrí medzi najkrajšie i najobľúbenejšie podujatia nášho múzea,“ uviedla Mátéová.

Pôvodne mala vystúpiť sopranistka z Talianska.

„Bohužiaľ keď sme to koncom mája riešili, nevedela nám na sto percent potvrdiť, či príde. Namiesto nej tak vystúpi sopranistka Eva Horňáková. Na ňu sa veľmi tešíme. Spievať bude s Titusom Tóbisom, ktorý je už taká naša stálica a je veľmi obľúbený v našich kruhoch,“ načrtla plány Mátéová.

Voľný vstup

Po znovuotvorení kaštieľa sa obnovilo aj pravidlo, že každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup zdarma.

„Vzhľadom na množstvo zbierkových predmetov v kaštieli i protiepidemiologické opatrenia sú tieto prehliadky limitované 25 ľudí v skupine a vstup je každých 15 minút. To znamená, že za jednu nedeľu vie kaštieľ navštíviť okolo 600 až 700 ľudí. Čo mnohí chápu, no bohužiaľ aj mnohí nie. Spôsobuje nám to problémy, ale v momentálnej situácii sa nevieme zariadiť inak,“ uzavrela Mátéová.