Menej návštevníkov chodilo do kaštieľa Betliar len počas vojen

Historik umenia si myslí, že štát by mal múzeám pomáhať výraznejšie.

22. júl 2020 o 0:00 nsk

BETLIAR. Nedávny historický piknik v kaštieľnom parku si nenechal ujsť ani exriaditeľ Múzea Betliar, historik umenia Július Barczi.

Súčasný riaditeľ aukčnej siene SOGA a stály spolupracovník Múzea Betliar prišiel okrem iného vypomôcť aj so sprevádzaním po kaštieli.

Článok pokračuje pod video reklamou

Úloha štátu

Aktuálnu situáciu vníma kriticky.

Súvisiaci článok Múzeum Betliar je v zložitej finančnej situácii Čítajte

„Sme v dobe, keď sa naháňajú tržby a návštevníci. Keď som tu bol riaditeľom, tak sme iné neriešili, len aby sme z roka na rok stupňovali počet návštevníkov. Nemyslím si, že to je cieľom takejto inštitúcie, ani nás, ľudí, ktorí v týchto inštitúciách pracujeme,“ uviedol Barczi.

„Chod spoločnosti sa spomalil. Výpadky z tržieb sú, ale na to je tu štát, aby sa postaral. Predsa je to štátny majetok a nemôžeme čakať, že nám všetky financie, ktoré potrebujeme na údržbu a program, doniesli návštevníci. To by bolo predsa trochu nespravodlivé.“

Horšie len počas vojen

Aktuálny výpadok návštevnosti je ťažké s niečím porovnávať.

Horšie to bolo len počas vojen, ako hovoria návštevné knihy z hradu Krásna Hôrka.

Sú tam zápisy od druhej polovice 19. storočia do II. svetovej vojny.

„Tam vidíme, že vojnové konflikty spôsobili naozaj veľký výpadok návštevnosti. Dokonca pokles až na nulu. Iba na zopár ľudí do roka,“ nezaprel v sebe Barczi historika.

Kríza odkryla slabiny

Na situáciu okolo pandémie nového koronavírusu sa podľa neho dá pozerať v dvoch rovinách.

„Prvá je ľudská. Naozaj si treba dávať pozor, no nepanikáriť. Panika bola veľakrát ľuďom na škodu. Vždy, keď sa niečo robí v panike, tak to nie je dobre,“ uviedol Barczi.

„Ako historik sa na to pozerám, že v dejinách boli aj väčšie tragédie ako to, čo máme momentálne na Slovensku. Aj z hľadiska finančného, aj z hľadiska zdravotného. Prvá veľká epidémia cholery v roku 1831 priniesla 200-tisíc obetí len v Uhorsku. Vtedy choroba končila s ľuďmi za 24 hodín, čo bolo podstatne náročnejšie. To je však dávna minulosť.“

V druhej rovine koronavírus podľa Barcziho ukázal, „kde sú naše slabiny, na čo nie sme pripravení a že čo bolo zanedbané v minulosti, to sa len prehĺbilo“.

Ako príklad spomenul Múzeum Betliar.

„Je napríklad skutočne zarážajúce, že ministerka kultúry viackrát deklarovala, že Krásna Hôrka je jej prioritou. Teda aspoň tak som to čítal v novinách, od nej som to ešte nepočul. No ešte tu v Betliari nebola, nebola sa pozrieť na mieste a pokiaľ mám informácie, tak komunikácia smerom od ministerstva nie je živšia, ako bola predtým,“ povedal Barczi.

„Štát je tu na to, aby sa o tieto pamiatky staral. Aby sa staral o obsah múzeí. Je smutné, že tu máme jeden veľmi slušný tím, ktorý si nemôže dovoliť rozšíriť svoje rady o odborný personál, lebo nemá peniaze. Štát by nemal hazardovať so svojím kultúrnym dedičstvom takým spôsobom, že nebude poskytovať financie na ľudí, ktorí sa odborne dokážu o tieto naše pamiatky starať.“