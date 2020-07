Stolní tenisti Rožňavy prepísali históriu, získali extraligový bronz

Vo východoslovenskom súboji o 3. miesto zdolali Vranov.

3. júl 2020 o 17:59 lin

ROŽŇAVA. Záver aktuálneho ročníka stolnotenisovej extraligy mužov rovnako ako iné súťaže ovplyvnil nový koronavírus.

Kým štvrťfinálové zápasy ešte kluby stihli odohrať, semifinálové zápasy v pôvodných termínoch boli zrušené.

Medzi zväzom i klubmi vládla zhoda v tom, že ročník treba dohrať.

Do kariet im zahralo aj uvoľňovanie opatrení.

Extraliga tak vyvrcholila v závere júna v stolnotenisovej hale v Bratislave.

Bola však v upravenom formáte. Hralo sa na jedno víťazné stretnutie.

Prvý deň sa odohrali semifinálové zápasy, druhý deň hrali víťazi o titul, porazení semifinalisti o tretie miesto.

Postrašili favorita

Oba semifinálové stretnutia sa hrali súbežne.

Spočiatku sa zdalo, že všetko sa bude diať podľa papierových predpokladov. Vranov nastúpil bez Feča a s Malackami prehral 1:5.

Na rýchly priebeh to zo začiatku vyzeralo aj v súboji Vydrian s Rožňavou. Obhajca titulu už viedol 3:0.

Za tohto stavu zdolal Klajber Novotu 3:2.

Štvrtý bod Vydrian pridal Lelkeš, keď zdolal Galla, ktorý predtým vystriedal Slováčika.

Hráči favorita už boli myšlienkami v šatni, no stretnutie začalo získavať na dramatickosti.

Takáč v piatich setoch zdolal Šeredu a Klajber hladko porazil Lelkeša. Z 1:4 tak bolo 3:4.

Vydrany nakoniec svoju úlohu favorita potvrdili, keď Novota porazil Takáča a pridal víťazný bod.

„Za stavu 3:4 spozornel aj štvornásobný majster Slovenska, že toto sa môže pre nich skončiť aj ináč. Samozrejme, že si výsledok v závere ustrážil, ale ja som rád, že sme poriadne vystrašili majstra Slovenska. Myslím si, že to bol pre nich na domácej pôde zrejme najťažší zápas sezóny. Pre nás to bolo dôležité hlavne preto, že sme získali sebavedomie na to, čo bol náš cieľ. Boj o tretie miesto,“ uviedol vedúci Geológa Rožňava Zoltán Gallo.

Zavŕšenie dlhej cesty

Na druhý deň si vo finále Vydrany stretnutie už postrážili a Malacky zdolali 5:0.

Rovnako ako v piatok tak bolo zaujímavejšie stretnutie Geológa.

Kým pre Vranov nad Topľou bola toto už štvrtá účasť medzi štyrmi najlepšími, Rožňava mala premiéru.

Okrem skúseností posilnil Vranov aj Fečo, ktorý deň predtým zo zdravotných dôvodov nehral.

Vyrovnanosť, ktorú ukázali stretnutia v dlhodobej časti, pokračovala aj v súboji o medaily.

Po piatich zápasoch bol stav 2:3 v neprospech Geológa.

Povzbudzovaní fanúšikmi, ktorí merali cestu do Bratislavy, ukázali Rožňavčania viac túžby po víťazstve.

Takáč zdolal Tušima 3:1, potom Klajber pridal v súčte svoje piate víťazstvo, keď Oráča porazil 3:1.

Bodku za stretnutím dal Takáč, ktorý zdolal Feča 3:0.

Rožňava porazila Vranov n/T 5:3 a získala tak bronzové medaily. Ich súper aj po štvrtýkrát vyšiel naprázdno.

„Toto je určite najúspešnejší výsledok mužského tímu v histórii Geológu. Cesta k nemu mala mnoho zákrut a úskalí. Viackrát sme boli na pokraji krachu. Hrali sme v rôznych zostavách. Boli ozaj veľmi zlé sezóny, ale stále sme sa vedeli zdvihnúť. Kolektív sa vedel dať dohromady. I v zlých časoch sme mali v sebe odhodlanie, hoci by bolo jednoduchšie to hodiť do koša a robiť niečo iné. To je zavŕšenie jednej cesty, veľmi príjemné a sme veľmi radi, že to takto dopadlo. Je to úspech pre rožňavský šport,“ vyznal sa Gallo.

Fakty Semifinále: Vydrany – Rožňava 5:3, Malacky – Vranov n/T 5:1. O 3. miesto: Rožňava – Vranov n/T 5:3. Finále: Vydrany – Malacky 5:0.