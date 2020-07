Gemer má svoju Tabačku. Mníchov vyhnali komunisti, kláštor sa otvára kultúre

Na nádvorí objavili studňu, na stene zatretú vzácnu maľbu.

3. júl 2020 o 0:00 Jana Ogurčáková

ROŽŇAVA. Dominantou centra Rožňavy je aj bývalý františkánsky kláštor.

Majestátna a trochu ošarpaná budova je na Námestí baníkov. Zvonku nič nenaznačuje, že za starými múrmi sa odohráva zásadná rekonštrukcia priestoru.

Na dverách visí tabuľka občianskeho združenia Otvor dvor a nápis Kláštor či Verejné priestory naživo.

Len čo však otvoríme dvere, ocitneme sa uprostred čulého pracovného ruchu. Niekto mieša cement, míňa nás fúrik, dokončuje sa barový pult a pracujú tu reštaurátori.

Dohoda s radnicou

Kláštor slúžil pôvodnému účelu do roku 1950, kedy sa v rámci Akcie K násilne likvidovali mužské rehoľné rády v komunistickom Československu.

„Potom tu vznikol domov dôchodcov. Po Novembri '89 sa v časti priestorov zriadil štátny archív. Dvadsať rokov to tu bolo opustené a budova chátrala. Kým sme si nevšimli, že z tohto priestoru by mohlo byť kultúrne centrum. No a pred štyrmi rokmi a po dvoch rokoch vyjednávaní s mestom sme vyrokovali nájomnú zmluvu na 20 rokov za symbolický nájom,“ hovorí Richard Petro.

Patrí k ôsmim členom občianskeho združenia, ktoré dostalo budovu kláštora do nájmu od mesta.

Začínali v roku 2012 organizovaním menších kultúrnych podujatí.

Od radnice však dostali podmienku. Do piatich rokov od podpisu zmluvy by mali sprístupniť pre verejnosť polovicu budovy.

Prvý na Slovensku

Majú teda ešte rok, no už o niekoľko dní otvárajú veľkú časť kultúrneho centra.

„Zatiaľ to bude len kaviareň s anglickým kútikom. Časť budovy s co-workingom sme už otvorili, opravujeme ubytovanie, pripravujeme multimediálne štúdio a niekoľko ateliérov.“

Inšpiráciou im bola aj košická Tabačka, Nová Cvernovka v Bratislave či bardejovská Bašta.

„Každé kultúrne centrum je iné tým, že vzniká v iných priestoroch, ťažko to porovnávať. Inšpirovali sme sa mnohými vecami z viacerých kultúrnych centier, ale charakter tohto priestoru udáva, ako to tu bude vyzerať. Je to špecifická budova s vysokými stropmi s klenbami a v jej strede je nádvorie. Je to prvý kláštor na Slovensku, z ktorého sa stane kultúrne centrum,“ vysvetľuje Petro.

Intenzívne komunikujú s pamiatkarmi.