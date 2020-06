Juh Slovenského raja je opomínaný neprávom. Objavte Stratenú i čaro Geráv

Tip na výlet po náučnom chodníku.

14. jún 2020 o 0:00 Anna Novotná

DEDINKY. Hoci sa najväčšej obľube turistov tešia exponované miesta, ako je Tomášovský výhľad či Suchá Belá, aj južná časť Slovenského raja má čo ponúknuť.

A rozhodne toho nie je málo.

Skúste sa pri potulkách Slovenskom vybrať do Dediniek a vydať sa náučným chodníkom Slovenský raj – Juh. Zavedie vás na miesta, ktoré vás očaria.

Dĺžka náučného chodníka je 10 kilometrov, treba počítať s prevýšením 570 metrov a keďže ide o náročnejšiu trasu a v Zejmarskej rokline je potrebné zvládnuť reťaze a rebríky, odborníci ju pre tých najmenších turistov skôr neodporúčajú.

Náučný chodník zo svojho východzieho bodu v Dedinkách vedie cez Biele Vody, Geravy, Malé Zajfy a Stratenskú Pílu späť do Dediniek. A jeho ponuka je skutočne pestrá.

Prejdite Zejmarskú roklinu.

Je to jediná sprístupnená tiesňava v južnej časti Slovenského raja a jej perlou sú dozaista kaskádovité vodopády, ktorých zdrojom je výdatná vyvieračka Zejmarská studňa.

Sústava vodopádov bola pomenovaná po vojnovom hrdinovi kpt. Jánovi Nálepkovi, ktorý pôsobil ako učiteľ v osade Biele Vody a pochádza z neďalekej dediny Vondrišeľ, neskôr premenovanej na Nálepkovo.

Obdivujte Geravy.

Táto rozsiahla krasová planina vám ponúkne nielen lúku plnú kvetov, ale aj krásne výhľady, napríklad na Palcmanskú Mašu a široké okolie.

Spoznajte Malé Zajfy.

V doline Vrábľovského potoka, medzi Geravami a Havraňou skalou môžete vidieť zachované prirodzené mokraďové spoločenstvá.

Nájdite sa v Stratenej.

Obec Stratená obkolesená ohromnou prírodou vám vyrazí dych. Má bohatú históriu a v minulosti to bola banícka osada, známa vysokými pecami, ktoré postavili v roku 1783 Csákyovci. Neskôr prešli do vlastníctva Coburgovcov. Posledná vysoká pec pracovala do roku 1927. V tamojšej kaplnke, postavenej okolo roku 1800, sa nachádzala drevená plastika Márie Magdalény z dielne Majstra Pavla z Levoče, ktorá je dnes umiestnená v rímskokatolíckom kostole.

