Domáce násilie narastá. Polícia riešila páchateľov s nožom aj palicou

V Košickom kraji sa odohralo niekoľko útokov na blízke osoby.

2. máj 2020 o 15:17 Martin Belej

ROŽŇAVA, KOŠICE. Viaceré zdroje z polície, ale aj ľudskoprávnych organizácií v posledných dňoch upozorňujú, že počas karanténnych opatrení na Slovensku výrazne narástol počet prípadov domáceho násilia.

Len zlomok z nich je ohlásených, polícia ale vyriešila dva prípady v Košickom kraji, kde obeťou boli ženy.

Asistoval alkohol

Ako v sobotu informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová, každému prípadu, ktorý súvisí s domácim násilím, polícia venuje zvýšenú pozornosť.

"Polícia preveruje každé oznámenie, a to aj v prípade, že oznamovateľ ešte pred príchodom policajnej hliadky svoje oznámenie odvolá. Pri preverovaní udalosti kladieme osobitný dôraz na to, či obeťami domáceho násilia nie sú aj deti," zdôraznila hovorkyňa.

Mésarová upozornila, že vzhľadom na citlivosť prípadov neuvádza konkrétne názvy obcí, kde sa udalosti stali.

"Všetky spomínané prípady boli spáchané závažnejším spôsobom konania a na chránenej osobe, za čo páchateľom hrozia prísnejšie trestné sadzby, a tiež majú spoločného asistenta, alkohol," uzavrela.

Manželke vybil zuby, synovi zlomil ruku

Polícia obvinila zo zločinu týrania blízkej osoby a zverenej osoby a z prečinu ublíženia na zdraví 47-ročného muža z okresu Rožňava.

Podľa vyšetrovania minimálne od januára minulého roka opakovane slovne i fyzicky napádal manželku.

"Počas hádok v rodinnom dome v jednej z obcí Rožňavského okresu žene vulgárne nadával, vyhrážal sa jej zabitím, viackrát ju fyzicky napadol tak, že ju udrel päsťou do tváre, ťahal za vlasy, či vybil zuby," konkretizovala Mésarová.

Útoky agresora sa začali stupňovať v januári, vyvrcholili pred pár dňami.

Obvinený muž doma porozbíjal taniere a ženu udrel palicou tak silne, že spadla na zem. Ženu sa snažil brániť 27-ročný syn, aj jemu sa však ušiel úder palicou do ruky.

"Útočník z miesta ušiel, v krátkom čase ho policajti zadržali. Obvinený spôsobil svojej manželke pri útoku ľahké zranenia, jeho syn skončil so zlomeninou lakťa s predpokladaným liečením viac ako 42 dní," informovala hovorkyňa.

Obvinený skončil vo väzbe, hrozí mu väzenie na tri až osem rokov.

V noci sa vkradol cez okno, ženu ohrozil nožom

Polícia obvinila z prečinu porušovania domovej slobody v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania aj 23-ročného muž z okresu Košice-okolie.

Podľa polície vošiel vo štvrtok o polnoci na oplotený pozemok domu v jednom z miest v okrese, cez otvorené okno vošiel do domu.

"Vošiel do izby, kde spala poškodená 23-ročná žena s ich spoločnými deťmi. Žene zakryl ústa rukou a keď sa zobudila, žiadal ju, aby aj s deťmi išla k nemu domov. Tá však ísť odmietla. Na to obvinený muž chytil do ruky nôž, ktorý bol položený na stole, a žene sa vyhrážal so slovami: „Ak nepôjdeš so mnou, zabijem teba a seba!“. Žene sa podarilo sa vyšmyknúť a zobudiť rodičov, ktorí obvineného muža vyzvali, aby z domu odišiel. Ten však odísť nechcel a vyhrážal sa zabitím aj im," opísala incident Mésarová.

Policajti muža zadržali, nikto nebo zranený. Obvinený muž skončil v cele policajného zaistenia, vyšetrovateľ podal podnet na väzbu. Hrozí mu až trojročné väzenie.

Žena odmietla vypovedať a svedčiť

Vo štvrtok večer riešili policajti aj ďalší prípad v okrese Košice-okolie.

Vyslali ich do jednej z obcí preveriť oznámenie, že sa mal žene vyhrážať zabitím a fyzicky ju napadnúť jej manžel.

Na mieste policajti spacifikovali slobode 66-ročného muža ako osobu podozrivú zo spáchania trestného činu nebezpečného vyhrážania.

Keďže kládol odpor, policajti použili aj donucovancie prostriedky a umiestnili muža do cely policajného zaistenia.

"Polícia začala trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania. Poškodená žena, ktorá z dôvodnej obavy o svoj život a zdravie žiadala o pomoc políciu na tiesňovej linke 158, neskôr odmietla vypovedať a spolupracovať s políciou. Po vykonaní potrebných procesných úkonov bola podozrivá osoba zo zadržania prepustená," informovala krajská hovorkyňa.

"V tomto smere nie sú výnimočné ani situácie, keď poškodené osoby menia svoje pôvodné výpovede v záujme pomôcť páchateľovi, svojmu blízkemu, resp. odmietnu vypovedať. V takýchto prípadoch musia policajti zabezpečovať dôkazy inými prostriedkami, čo nie je vždy jednoduché, pretože k násiliu dochádza často za zavretými dverami a bez svedkov."