Farkašová ukončila úspešnú spoluprácu. Šubrtovú na poste navádzača nahradil Červeň

Aktuálnu sezónu vynechala.

20. feb 2020 o 15:33 SITA



ROŽŇAVA. Úspešná slovenská paralympionička Henrieta Farkašová ukončila spoluprácu so svojou dlhoročnou navádzačkou Natáliou Šubrtovou.

Tá bola pri jej všetkých doterajších úspechoch vrátane dvanástich medailí (9-2-1) zo zimných paralympijských hier či celkovo štrnástich tituloch majsterky sveta.

Farkašová bude vo svojej úspešnej športovej kariére pokračovať s navádzačom Michalom Červeňom.



Tridsaťtriročná zjazdárka verí, že nová spolupráca bude úspešná.

"Teraz skúšam so skúseným navádzačom Michalom Červeňom. Ten už robil navádzača aj iným športovcom a v tíme pôsobí už dlho. Robil mi 'servismana' dva roky vrátane predošlej olympijskej sezóny. Určite má čo ponúknuť. Každý má iný štýl navádzania, iný prístup alebo sa jednoducho snaží z toho pretekára dostať to najlepšie. Je veľmi šikovný a navyše si rozumieme aj po ľudskej stránke," vyjadrila sa Farkašová pre spravodajskú televíziu TA3.



Posledné zlato získali Farkašová so Šubrtovou 24. januára 2019, keď v Kranjskej Gore ovládli slalom.

Rodáčka z Rožnavy sa vlani stala paralympionikom roka na Slovensku a tiež bola v nemeckom Bonne vyhlásená za najlepšiu paralympijskú športovkyňa roka na svete.

Do aktuálnej sezóny však nenastúpila pre zranenie kolena a naďalej dáva prednosť iba ľahkým tréningom.

"Stále to nie je nejaká veľká záťaž a nemôžem to 'prestreliť', pretože to koleno mi stále dáva odozvy. Verím, že v ďalšej sezóne to bude dobre," dodala Farkašová.